UAD'den İsrail'e 'Refah'taki saldırıların derhal durdurulması' kararı

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LAHEY - UAD'den " Refah'taki saldırıların derhal durdurulması" kararı

- Mahkeme'den İsrail'e "Sınır kapısı insani yardım geçişi için derhal açılmalı" emri

LAHEY - Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'in Refah kentindeki saldırılarının durdurulması yönündeki tedbir talebine ilişkin davada kararını açıklayarak, İsrail'e Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurma emri verdi.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, İsrail'in Gazze'nin Refah kentindeki saldırılarının durdurulması yönündeki acil ihtiyati tedbir talebinde kararını açıkladı. Hollanda'nın Lahey kentindeki uluslararası mahkeme kararında, Refah'taki insani durumun mart ayında verilen son karardan bu yana "daha da kötüleştiği" tespitinde bulundu. UAD Başkanı Nevaf Selam, mahkemenin, İsrail'in Gazze'deki tahliye çabalarının yeterli olduğu konusunda da ikna olmadığını ifade etti.

"İsrail, Filistinlilerin tamamının yok olmasına neden olabilecek eylemlerini derhal durdurmalıdır"

Kararı açıklayan UAD Başkanı Selam, Refah'taki duruma ilişkin endişelerin "somutlaştığını" ifade etti ve Gazze'deki insani durumun artık "felaket" olarak kategorize edildiğine dikkat çekti. Mevcut durumun Gazze'deki insanların haklarına telafisi mümkün olmayacak şekilde zarar verme riski oluşturduğunu vurgulayan Selam, İsrail aleyhindeki soykırım davasında yeni acil tedbir kararları alınması için gerekli şartların oluştuğunu söyledi. Selam, "İsrail, Refah'taki askeri saldırılarını ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin tamamının veya bir kısmının fiziksel olarak yok olmasına neden olabilecek yaşam şartlarını ortaya çıkarabilecek diğer eylemlerini derhal durdurmalıdır" dedi.

İsrail'e 1 ay içinde mahkemeye rapor verme yükümlülüğü

Mahkeme ayrıca, İsrail'e Gazze'de soykırım iddialarını araştıracak Birleşmiş Milletler yetkililerine bölgeye erişim imkanı vermesini emretti. Karar açıklamasında Selam, "İsrail, BM'nin yetkili organları tarafından soykırım iddialarını araştırmak üzere yetkilendirilen herhangi bir soruşturma komisyonu, gerçekleri araştırmak veya soruşturma organının Gazze Şeridi'ne engelsiz erişimini sağlamak için etkili tedbirler almak zorundadır" şeklinde konuştu.

UAD ayrıca, İsrail'e mahkemenin emrettiği kararların uygulanmasındaki ilerlemelere ilişkin olarak 1 ay içerisinde mahkemeye rapor verme yükümlülüğü getirdi. UAD ayrıca, İsrail'e Refah sınır kapısını insani yardım malzemelerinin geçişi için derhal açma emri verdi.

Filistin Ulusal Yönetimi karardan memnun

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı açıklamada, mahkeme kararının Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona ermesi konusundaki uluslararası mutabakatı temsil ettiğini söyleyerek, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Mart ayında İsrail'in yeni önlemler alması gerektiği açıklanmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının soykırım niteliği taşıdığı ve 1948 Soykırım Sözleşmesini ihlal ettiği iddiasıyla 29 Aralık'ta Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhinde dava açmıştı. Güney Afrika, soykırım davası çerçevesinde ayrıca, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının derhal askıya alınması için ihtiyati tedbir kararı çıkarılmasını talep etmişti. UAD, ocak ayında İsrail'e soykırımı engellemek ve insani yardım geçişini sağlamak için elinden geleni yapmasını emretmiş, fakat askeri saldırıların sona erdirilmesi için ihtiyati tedbir kararı almaktan kaçınmıştı. Mahkeme, mart ayında verilen 2'inci bir emirle de İsrail'in Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi için yeni önlemler alması gerektiğini açıklamıştı.