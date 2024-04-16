UAEA Başkanı: İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı olasılığından kaygı duyuyoruz

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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı olasılığından kaygı duyduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırılara ilişkin değerlendirmeler yapmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Grossi, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e misilleme olarak düzenlediği hava saldırılarına, Tel Aviv yönetiminin yanıt vereceği yönündeki açıklamaları bölgede gerilimin tırmanmasına neden olurken UAEA Başkanı Grossi de bu duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Grossi, İran'ın hafta sonu nükleer tesislerini güvenlik gerekçesiyle kapattığı, dünden itibaren tesisleri yeniden faaliyete geçirdiği ancak "durumun tamamen sakinleştiğini gözlemleyene kadar Ajans müfettişlerini bu tesislerden uzak tuttuğu" bilgini paylaştı.

İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırıda bulunma ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlayan Grossi, "Bu olasılıktan her zaman kaygı duyuyoruz." dedi.

Grossi, Ajansın bugünden itibaren gözlem ve doğrulama faaliyetlerine yeniden başlayacağını, bu durumun denetimleri etkilemediğini belirterek, taraflara "azami itidal" çağrısında bulundu.

İran-İsrail gerilimi

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde toplam 7 İranlı yetkili ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu. İsrail ise İran'ın saldırısına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.