UAEA'dan İran'daki Askeri Faaliyetlere Uyarı

23.03.2026 15:29
UAEA, ABD ve İsrail'in İran'daki nükleer santral yakınlarındaki askeri faaliyetleri endişe verici buldu.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), ABD ve İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali yakınlarındaki "askeri faaliyetlere" dair haberleri "endişe verici" olarak nitelendirdi.

UAEA'nın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İran'da faaliyette olan Buşehr Nükleer Santrali yakınlarında askeri faaliyetlere dair son dönemde ortaya çıkan endişe verici haberlerin ardından UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile telefon görüşmesi yaptı ve son gelişmeler hakkında bilgi aldı." ifadelerine yer verildi.

Hiçbir "askeri eylemin" nükleer santrallerin fiziksel bütünlüğünü ve güvenliğini tehlikeye atmaması gerektiği belirtilen açıklamada, santral çalışanlarının, hayati önem taşıyan görevlerini güvenli koşullarda yerine getirebilmesi gerektiği kaydedildi.

İran, 17 Mart'ta Basra Körfezi'ne komşu Buşehr Nükleer Enerji Santrali sahasına bir füzenin isabet ettiğini, can ya da mal kaybı yaşanmadığını duyurmuştu.

Öte yandan, İran'ın Buşehr kentindeki Meteoroloji Müdürlüğü binasının 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü'nde ABD-İsrail tarafından hedef alındığı ve saldırıda Havaalanı Meteoroloji Dairesi Başkanı Yusuf Sobhanineseb'in yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, İran'daki Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ne yönelik saldırıların sürdürülmesi ihtimaline ilişkin, İran'daki nükleer santrallere saldırıların düzenlenmesinin son derece tehlikeli olduğunu belirterek, "Bu, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabilir." demişti.

Kaynak: AA

Nükleer Santral, Orta Doğu, Savunma, Enerji, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

A Milli Takım'da deprem! Yıldızımız Romanya maçında yok
Trump'ın ''Müzakere'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
