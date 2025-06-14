UAEA: İsfahan Tesislerinde Radyasyon Artışı Yok

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail'in saldırı düzenlediği İran'daki İsfahan nükleer tesislerinin, 13 Haziran'da birçok kez hedef alındığını ve şimdiye kadar tesis çevresindeki radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış tespit edilmediğini bildirdi.

UAEA'nın sosyal medya platformu X hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İsfahan'daki nükleer tesisler, 13 Haziran'da birçok kez hedef alındı. Şu ana kadar tesis dışı radyasyon seviyelerinde herhangi bir artış rapor edilmemiştir. UAEA, İran ile yakın temas halinde olmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

???İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.