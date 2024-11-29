Üç Kardeşin Sanat Serüveni: \'Üç El, Üç Marifet\' Sergisi Erzurum\'da

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ASANSÖR teknikeri, emekli yüksek ziraat mühendisi ve teknik ressam olan 3 kardeş, Erzurum'da ortak sergi açtı. İstanbul ve Bursa'da yaptıkları eserlerini Erzurum'da yaşayan kardeşlerinin sanat atölyesine getiren kardeşlerin 'Üç el, üç marifet, kağıt, fırça, maket' sergisi sanatseverlerden ilgi gördü.

Erzurumlu maket sanatçısı Doğan Hattatoğlu (71), kardeşleri ressam İbrahim (65) ve kağıt kesme sanatçısı İsmail Hattatoğlu (68) ile birlikte sergi açtı. Merkez Yakutiye ilçesi Batpazarı semtindeki Doğan Hattatoğlu Atölyesi'ndeki sergide 3 kardeş yaptıkları maket, resim ve kağıt kesme eserlerini sanatseverlerle buluşturdu. 'Üç el, üç marifet, kağıt, fırça, maket' sergisini gezmeye gelen davetlilere eserlerini anlatan kardeşler, ilk kez ortak sergide buluştuklarını söyledi.

İstanbul'da asansör teknikerliğinden emekli olduktan sonra hobi olarak resim yapmaya başlayan İsmail Hattatoğlu, yağlıboya tablolarıyla sergiye katıldığını söyledi. Emeklilik sonrası özellikle Erzurum ve tarihi binaları anlatan çok sayıda tablo yaptığını ifade eden İsmail Hattatoğlu, "3 kardeş birlikte sergi açalım dedik. Davetlilerin ilgisi çok güzel" dedi.

DSİ Erzurum Bölge Müdürlüğü'nde ziraat yüksek mühendisi olarak görev yaparken düzenlenen afiş yarışmasında Türkiye birincisi olduğunu anlatan İbrahim Hattatoğlu, 2008 yılında alüminyum folyo çalışmaları yapmaya başladığını söyledi. 3 boyutlu resimlerin ardından Osmanlının geleneksel sanatlarından kağıt kesmeyle uğraştığını kaydeden İsmail Hattatoğlu, Bursa'da yaptığı eserlerle kardeşlerinin sergisine katıldığını bildirdi.

'TİCARİ BİR BEKLENTİMİZ YOK'

Erzurum Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde teknik ressam olarak görev yapan Doğan Hattatoğlu da İstanbul'daki 'Miniatürk'ten esinlenerek maket sanatına başladığını bildirdi. Erzurum'daki çok sayıda cami, tarihi binaların maketlerini yaptığını anlatan Hattatoğlu, "Diğer kardeşlerimin de sanatsal çalışması olunca birlikte sergi açmaya karar verdik. Resim, kağıt kesme ve maketten oluşan eserleri benim atölyemde sergiye açtık. Üç kardeşin sanatsal bir faaliyette bir araya gelmesi mutluluk verici bir olay. Üç kardeş bir arada böyle bir sergi yapmak her ailede olacak bir olay değil. Üçümüz de mavi elbise giyerek, gelen davetliler arasında sanatçıların bizim olduğunu görmelerini istedik. Güzel bir anı oldu bizim için. Bizim bir özelliğimiz de yaptığımız sanattan ticari bir beklentimiz yok. Eserleri ne satıyor ne de sipariş alıyoruz" dedi.