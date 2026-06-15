Üç Ülke ABD-İran Mutabakatını Destekliyor

Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Avustralya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Kalıcı bir çözüm sağlanabilmesi için tarafların itidalli davranması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Tüm tarafları, kalıcı ve uzun soluklu bir barışın sağlanması için bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve diğer arabulucu ülkelerin bugüne kadar gösterdiği çabaların takdir edildiği kaydedildi.

Yeni Zelanda

Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Çatışmaların Yeni Zelanda halkının yaşam maliyetleri üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Luxon, mutabakatın gerginliğin azaltılması ve istikrarın güçlendirilmesi yönünde atılmış olumlu bir adım olduğunu belirtti.

Luxon, "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, istikrarlı ticaret yollarının yeniden kurulmasına, yakıt akışının sağlanmasına ve ekonomimizin canlı kalmasına yardımcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Japonya

Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da ABD ile İran arasındaki mutabakatın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndan Japonya dahil tüm ülkelerin gemilerinin serbest ve güvenli geçişinin en kısa sürede yeniden sağlanması için İran'a çağrıda bulunuldu.