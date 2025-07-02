Uçak Kazası: Arama Kurtarma Ekipleri Görevde - Son Dakika
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Uçak Kazası: Arama Kurtarma Ekipleri Görevde

02.07.2025 22:09
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Eskişehir’den kalkan uçağın Erzurum-Bayburt sınırında kaza kırıma uğraması sonrası arama çalışmaları sürüyor.

ESKİŞEHİR'den havalanan M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Bayburt- Rize sınırında kaza kırıma uğradı. Kaza bölgesine yönlendirilen arama kurtarma ekipleri, uçakta bulunan pilot Mehmet Demirci ve Hicran Kaya'ya ulaşmaya çalışıyor. Arama kurtarma çalışmaları sürerken, pilot Demirci'nin dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere açıklamalarda bulunduğu ortaya çıktı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanan pilot Mehmet Demirci'nin idaresindeki M20J tipi tek motorlu uçak, Erzurum- Trabzon- Bayburt sınırında kaza kırıma uğradı. Pilot Demirci'nin, Sivrihisar'dan Rize'ye götürmek üzere uçağına aldığı yolcu Hicran Kaya'nın acil çağrısı sonrası ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarına bir askeri helikopter katılırken, çevre illerdeki AFAD ekipleri de destek verdi.

'YARDIM EDİN ÖLÜYORUZ'

Acil çağrıda bulunduktan sonra DHA muhabirinin telefonla ulaştığı yolcu Hicran Kaya, "Uçağımız dağa çarptı. Nerede olduğumuzu bilmiyorum. Yardım edin ölüyoruz" diyerek, hayati risklerinin bulunduğunu ifade etti. Arama-kurtarma çalışmaları yoğun şekilde sürdürülüyor.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

AFAD Başkanlığı kaza kırıma ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada "Sivrihisar'dan havalanarak Rize'ye giden ve 2 kişinin bulunduğu bir uçağın saat 18.18'de Erzurum-Rize arasında düştüğü bilgisi alınmıştır. Olay yerine; Bayburt, Rize ve Erzurum AFAD ekiplerinden 12 araç, 2 dron, 52 personel, Milli Savunma Bakanlığı'ndan 1 kurtarma helikopteri, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 keşif uçağı, 110 personel ve arama köpekleri, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 1 İHA, 2 araç, 5 personel, 112 Sağlık ekipleri, AKUT'tan 2 araç ve 10 personel yönlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

'PİLOT TEK BAŞINA DÜNYA TURUNA ÇIKTI'

Öte yandan Pilot Mehmet Demirci'nin 2008 yılından itibaren aktif uçuş yaptığı öğrenildi. Tek başına dünya turu yapmak için tek motorlu uçakla yola çıkan Demirci'nin Rize'de yolcusu Hicran Kaya'yı bırakıp, seferine devam etmeyi planladığı ifade edildi. Pilot Demirci, dünya turuna çıkmadan önce gazetecilere görüntü vererek açıklamalarda bulunmuştu.

Kaynak: DHA

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