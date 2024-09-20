Uçak Pistten Çıktı, Yolcular Sağ Salim

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na sefer yapan uçağın iniş esnasında pistten çıktığını bildirerek "185 yolcu ve 7 mürettebatımız uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken olumsuz bir durum tespit edilmemiştir." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Hakkari Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na sefer yapan AJET'e ait VF 4316 sefer sayılı uçak 13.18'de iniş esnasında pistten çıkmış, uçağın ön dikme kısmı toprak alana girmiştir. 185 yolcu ve 7 mürettebatımız uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edilirken olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Sürece ilişkin teknik incelemeler devam etmektedir. Tüm yolcularımıza ve uçuş ekibimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."