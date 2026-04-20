Msb: "Uçak Yangınına Müdahale Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı"

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Uçak Yangınına Müdahale Tatbikatı"nın başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

"7'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızın koordinesinde, kurumlar arası iş birliğini ve acil durum müdahale kapasitesini geliştirmek amacıyla 'Uçak Yangınına Müdahale Tatbikatı icra edildi. Tatbikata; 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığımız, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibi katıldı."

Gerçekleştirilen müşterek çalışma sonucunda, olası acil durumlara karşı ekiplerin koordinasyon, hız ve teknik müdahale becerileri başarıyla test edildi. Tatbikat, hedeflenen tüm görevlerin eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesiyle başarıyla tamamlandı."