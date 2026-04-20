Msb: "Uçak Yangınına Müdahale Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı"
Msb: "Uçak Yangınına Müdahale Tatbikatı Başarıyla Tamamlandı"

20.04.2026 17:11  Güncelleme: 18:36
Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Uçak Yangınına Müdahale Tatbikatı, 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı'nın koordinasyonunda başarıyla tamamlandı. Tatbikata çeşitli kurumlar da katıldı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığı koordinasyonunda düzenlenen "Uçak Yangınına Müdahale Tatbikatı"nın başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Uçak Yangınına Müdahale Tatbikatı'nın başarıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"7'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızın koordinesinde, kurumlar arası iş birliğini ve acil durum müdahale kapasitesini geliştirmek amacıyla 'Uçak Yangınına Müdahale Tatbikatı icra edildi. Tatbikata; 7'nci Ana Jet Üs Komutanlığımız, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malatya Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekibi katıldı."

Gerçekleştirilen müşterek çalışma sonucunda, olası acil durumlara karşı ekiplerin koordinasyon, hız ve teknik müdahale becerileri başarıyla test edildi. Tatbikat, hedeflenen tüm görevlerin eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde yerine getirilmesiyle başarıyla tamamlandı."

Kaynak: ANKA

Balkondan girildi, uyurken öldürüldü Ardından iki kardeş çıktı Balkondan girildi, uyurken öldürüldü! Ardından iki kardeş çıktı
Siirt’te sel suları bir evi yuttu Siirt'te sel suları bir evi yuttu
Sıfır Atık Vakfı, iklim liderlerini Antalya’da bir araya getirdi Sıfır Atık Vakfı, iklim liderlerini Antalya’da bir araya getirdi
Yüksel Yıldırım’dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Yüksel Yıldırım'dan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
TRT “Teşkilat“ dizisini yayın akışından çıkardı TRT "Teşkilat" dizisini yayın akışından çıkardı
Sultanlar Ligi’nde şampiyon VakıfBank Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

17:50
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş için kırmızı bülten talebi
17:30
Fenerbahçe’nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
Fenerbahçe'nin Konyaspor maç kadrosunda beklenmedik eksik
17:26
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
Kötü kokudan şüphelenerek baktıkları reklam panosundan tanınmayacak halde ceset çıktı
17:23
Mardin’de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
Mardin'de sağanak nedeniyle 75 öğrenci okulda mahsur kaldı
16:48
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da
ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
16:45
Trump’tan İran’a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
