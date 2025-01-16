Üçlü Enerji Ortaklığı İmzalandı - Son Dakika
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Üçlü Enerji Ortaklığı İmzalandı

Arnavutluk, BAE ve İtalya yenilenebilir enerji projeleri için stratejik ortaklık anlaşması imzaladı.

16.01.2025 00:16
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Arnavutluk, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İtalya arasında yenilenebilir enerji ve enerji altyapısında işbirliğini güçlendirmeyi hedefleyen üçlü stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Giorgia Meloni, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın huzurunda, BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki törenle üç ülke arasında sınır ötesi yeşil enerji işbirliği için üçlü stratejik ortaklık anlaşması imzalandığı bildirildi.

Anlaşmaya, BAE Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed el-Cabir, İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ile Arnavutluk Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Enerji Bakanı Belinda Balluku'nun imza koyduğu belirtildi.

Söz konusu stratejik ortaklığın, üç ülke arasında yenilenebilir enerji ve enerji altyapısı alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediği ve Arnavutluk'ta gigavat ölçekli yenilenebilir enerji projelerinin hayata geçirilmesini ve de İtalya'ya elektrik iletim hattı bağlantısının kurulmasını kapsadığı kaydedildi.

Abu Dabi Sürdürülebilirlik Haftası kapsamındaki Şebeke Bağlantıları Yüksek Düzeyli Diyaloğu sırasında duyurulan bu üçlü stratejik ortaklığın, Akdeniz bölgesinde enerji güvenliğini artırma, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme ve temiz enerjiye geçişi hızlandırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendirildiği ifade edildi.

Bu ortaklığın Arnavutluk'ta güneş enerjisi, rüzgar ve hibrid çözümler ile potansiyel batarya depolama teknolojilerini içeren gigavat ölçeğinde yenilenebilir enerji projelerinin geliştirilmesini ve bu enerjinin önemli bir kısmının İtalya'ya iletilmesini hedeflediği belirtildi.

Ayrıca, anlaşma kapsamında Arnavutluk ve İtalya arasında sınır ötesi bir elektrik iletim hattının uygulanmasının da yer aldığı aktarıldı.

"Yeni bir enerji diplomasisinin anahtarı"

Abu Dabi'de Sürdürülebilirlik Haftası çerçevesinde konuşma da yapan Meloni, Arnavutluk'tan İtalya'ya yenilenebilir enerji üretimi ve nakliyesi için yapılan bugünkü anlaşmadan gurur duyduğunu söyledi.

Meloni, "Eğer somut ve sürdürülebilir bir enerji geçişi gerçekleştirmek istiyorsak bunun yeterli altyapılarla gerçekleştirilmesini sağlamalıyız. Eminim ki bağlantıların geliştirilmesi, aramızdaki işbirliği fırsatlarını çoğaltmak ve herkes tarafından paylaşılan faydalar üretmek için yeni bir enerji diplomasisinin anahtarı olabilir. Bu yaklaşımla İtalya, Avrupa ve İtalya arasındaki enerji akışları için stratejik bir merkez olmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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