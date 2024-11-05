UCM Başsavcısından Netanyahu'ya Tutuklama Savunması - Son Dakika
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UCM Başsavcısından Netanyahu'ya Tutuklama Savunması

UCM Başsavcısı Kerim Han, Netanyahu'nun tutuklanması gerektiğini savundu ve hukukun eşit uygulanmasını vurguladı.

05.11.2024 14:47
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Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, Alman Der Spiegel dergisine verdiği röportajda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama talebini savunurken, "Herkes ölene kadar beklemeli miyim?" dedi.

Alman Der Spiegel dergisine röportaj veren Han, İsrailli yetkililerin uluslararası hukukun üzerinde olmadığını vurguladı.

Han, UCM'nin İsrailli yetkililere karşı harekete geçmesinin gerekliliğini savundu.

Der Spiegel muhabirinin "Soruşturmayı ertelemek daha iyi olmaz mıydı?" sorusuna Han, "Herkes ölene kadar beklemeli miyim? Eğer rehin alınan sizin babanız, anneniz veya büyükbabanız olsaydı, gerçekten beklememi ister miydiniz? Bu paramparça edilen sizin çocuğunuz veya kız kardeşiniz olsaydı, beklememi ister miydiniz?" şeklinde yanıtladı.

Han, "İnsanların acısını gelecekte yorumlanacak bir şey olarak görme lüksümüz yok. Hukukun varlığı gerektiği zamanda hissedilmeli." diye konuştu.

Der Spiegel muhabirinin İsrailli yetkililer aleyhine yapılan soruşturmanın gerekliliği hakkındaki sorularını yanıtlayan Han, "Ukraynalılar ve Sudanlılar için geçerli olan hukuk, neden Filistinliler için geçerli olmasın? Belirli bir coğrafi bölgenin hukukun dışında kalması doğru mu?" değerlendirmesinde bulundu.

Han, Kanada dışındaki tüm UCM üyesi ülkelerin Filistin'i devlet olarak tanıdığını ve mahkeme hakimlerinin de İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçları yargılama yetkisi olduğuna hükmettiğini hatırlattı.

Çifte standart ve antisemitizm eleştirilerine yanıt

Başsavcı Han, İsrailli yetkililerin kendisine yönelik antisemitizm suçlamalarını reddederek, "Siyasi liderler, istihbarat kurumları ve çıkar grupları arasında birçok suistimal, tehdit ve oyun dönüyor, ancak ben kim olduğumu biliyorum. İnsanları basitçe antisemitik olarak etiketleyerek kenara itme eğilimi artıyor. Açıkçası, beni asıl ilgilendiren şey, mağdurların hukuktan ne beklediği ve hukukun dünyanın her yerinde eşit şekilde uygulanması talebidir." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki sivil ölümlerine dikkati çeken Han, "30-40 bin ölü, düşük yapan anneler, açlık ve kıtlık varken sadece Hamas'a yönelik tutuklama kararı çıkarsaydım ne olurdu? O zaman da 'Bu saygın olmayan mahkeme ABD, Almanya ve diğer güçlü ülkelerin cebinde' denilecekti." ifadesini kullandı.

İsrailli makamlar soruşturma yürütmüyor

Alman muhabirin, İsrailli yetkililerin kendi mahkemelerinde yargılanması gerektiği ve bunun olmaması durumunda ancak UCM'nin harekete geçebileceğini savunması karşısında Han, İsrail ordusunun işgali altındaki topraklarda hesap verebilirliğinin olmadığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Asıl soru şu: İşgal altındaki topraklarda uluslararası hukuk uygulanıyor mu? Uzmanların yazdıklarını okursanız ve sahada neler olduğuna bakarsanız, soruşturmalar görmüyoruz. Hesap verebilirlik görmüyoruz. Tekrar soruyorum: Şikayetiniz nedir? Bir ülke müttefik olduğu için ona karşı adaletin uygulanmaması mı gerekiyor?"

Han, Alman muhabirin İsrail lehine soruşturmanın daha sonra yapılması gerektiğine ilişkin sorularına tepki göstererek, "Bir itfaiyeciyseniz, ev yanıp mahalle alevler içinde kalana kadar bekleyemezsiniz." ifadesini kullandı.

UCM'ye ve personeline yönelik tehditler sürüyor

Han, Der Spiegel muhabirinin, İsrail gizli servisinin UCM'nin önceki başsavcısını tehdit etmesine yönelik sorusunu ise şöyle cevapladı:

"Mahkemenin ve personelinin, ben dahil, çok sayıda tehdit ve yıldırma girişimine maruz kaldığı biliniyor. Bunların bazıları kamuoyuna yansıdı, bazıları yansımadı. Korkarım bu tehditler devam edecek. Ancak yılmamalıyız. Bazıları kararlarıma katılmayabilir, ancak hukukun bağımsız uygulanmasını koruma arzusunda birleştiğimize inanıyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UCM Başsavcısından Netanyahu'ya Tutuklama Savunması - Son Dakika

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