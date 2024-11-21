UCM'den Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Emri - Son Dakika
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UCM'den Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Emri

BM raportörleri, UCM'nin Netanyahu ve Gallant'a çıkarılan tutuklama emrini tarihi bir adım olarak değerlendirdi.

21.11.2024 17:47
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Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini tarihi olarak değerlendirdi.

BM'nin kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet konularındaki Özel Raportörü Reem Alsalem ile Rajagopal, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarmasına ilişkin X'ten paylaşımlarda bulundu.

UCM'nin, Netanyahu, Gallant ve bir Hamas komutanına karşı çıkardığı tutuklama emirlerini tarihi olarak değerlendiren Rajagopal, "Bu, vahşetlerin hesabını verme yolunda önemli bir adımdır. Bunun sadece gerçek tutuklama olasılığı değil, itibar ve miras bedelleri de var." ifadelerini kullandı.

Alsalem ise karara ilişkin "Geç olması hiç olmamasından iyidir." değerlendirmesinde bulundu.

UCM'nin Netanyahu ve Gallant için Gazze'de sivillerin aç bırakılmasına ve zulüm görmesine yol açan eylemler de dahil, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkardığına işaret eden Alsalem, "Mahkeme, Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs üzerindeki yargı yetkisini teyit ederek, İsrail'in, Filistin'deki iddia edilen suçlar üzerindeki yargı yetkisine yönelik itirazlarını reddetti." ifadesini kullandı.

Alsalem, UCM'nin gelecekte bu suçların cinsiyet ve toplumsal cinsiyete özgü yönlerine de bakacağını umut ettiğini belirtti.

UCM'nin bu konuda geçmiş performansının beklenenin çok altında kaldığını da anımsatan Alsalem, "Bu karar metninde Filistinli kadınlar üzerindeki belirli sonuçlardan bahsedilmiyor ancak çıkarım yapılabilir." ifadelerini kullandı.

UCM'den yapılan açıklamada, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarıldığı duyurulmuştu.

Mahkeme ayrıca İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi bulunduğuna hükmetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UCM'den Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Emri - Son Dakika

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