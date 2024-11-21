UCM'den Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Kararı - Son Dakika
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UCM'den Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Netanyahu ve Gallant hakkında savaş suçlarından tutuklama kararı çıkardı.

21.11.2024 17:51
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Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkartmasına İsrailli bakanlar ve muhalefet liderleri tepki gösterdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yaptığı yazılı açıklamayla UCM'nin kararını eleştirdi. Herzog açıklamasında, "Bu, adalet için karanlık bir gün. İnsanlık için karanlık bir gün." yorumunda bulundu

Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar ise Lahey'deki UCM'nin varlığı ve faaliyeti açısından tüm meşruiyetini kaybettiğini öne sürerek kararın verildiği günü "Kara bir an." olarak nitelendirdi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Netanyahu ve Gallant hakkında çıkan tutuklama kararına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Benzeri görülmemiş bir rezalet ama hiç de şaşırtıcı değil." ifadesini kullandı.

Kadının Statüsünü Geliştirme Bakanı May Golan ise, "Yahudi düşmanlığı ve Yahudi karşıtlığı tedavi edilemez akıl hastalıklarıdır. Lahey'deki Adaletsizlik Mahkemesindeki cahil kalabalık bunu kanıtladı." açıklamasında bulundu.

İsrail muhalefeti de kararı kınadı

İsrail'de ana muhalefetteki Yeş Atid Partisi lideri Yair Lapid, Lahey'deki mahkemenin kararını kınadığını duyurdu.

Muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, X'teki paylaşımında, UCM'nin kararını "ahlaki körlük ve asla unutulmayacak tarihi boyutta utanç verici bir leke" olarak tanımladı.

UCM, Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama çıkardı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardı.

UCM'den yapılan açıklamada, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarıldığı duyuruldu.

Mahkeme ayrıca İsrail'in, UCM'nin yargı yetkisine ilişkin itirazlarını reddederek, Filistin topraklarında işlenen suçlar üzerinde yargı yetkisi bulunduğuna hükmetti.

UCM Ön Yargılama Dairesi, İsrail'in 26 Eylül 2024'te yargı yetkisine ilişkin sunduğu iki itirazı oybirliğiyle reddetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UCM'den Netanyahu ve Gallant'a Tutuklama Kararı - Son Dakika

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