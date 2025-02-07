UCM Üyesi 79 Ülkeden Ortak Bildiri

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Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) üye 79 ülke, ABD'nin Mahkemeye yaptırım uygulama kararına karşı ortak bildiri yayımladı.

Lüksemburg, Meksika, Sierra Leone, Slovenya ve Vanuatu'nun öncülüğünde hazırlanan ve Sierra Leone'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliğinin internet sayfasında yayınlanan yazılı bildiride, "UCM'nin bağımsızlığına, tarafsızlığına ve bütünlüğüne olan desteğimizi yeniden teyit ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mahkemenin benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya olduğu vurgulanan bildiride, UCM'ye ve personeline yönelik yaptırımların, uluslararası hukuk düzenini aşındırma tehdidi oluşturduğu belirtildi.

Bildiride, yaptırımların mağdurlar, tanıklar ve mahkeme yetkilileri dahil tüm ilgililerin güvenliğini tehlikeye atabileceği ve mahkemenin soruşturma yürüttüğü ülkelerdeki saha ofislerini kapatmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunuldu.

Bildiriyi Almanya, Fransa, Belçika, Kanada, Hollanda, İspanya, İsveç, Norveç ve İsviçre imzalarken UCM üyesi ülkelerden İngiltere, Çekya, Japonya ve Avustralya'nın imzalamaması dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama kararından dolayı UCM'ye yaptırım öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.