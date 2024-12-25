Ücretli Öğretmenlerin Ödemeleri Gecikmeden Çözüm Buldu

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(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ödemelerindeki gecikmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu anda da bu arkadaşlarımızın problemleri çözülmüş durumda. Gerekli kaynak aktarıldı. Bugün veya yarın hepsi ücretlerini almış olacaklar" dedi.

AK Parti grup toplantısına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mülakat mağduru öğretmen adaylarının tepkisinin sorulması üzerine Tekin, şunları söyledi:

"Bakın adı, soyadı, memleketi yani herhangi bir şekilde torpil iddialarına konu olabilecek bütün kişisel bilgileri gizli bir biçimde mülakat yaptık. Aynı şekilde jüri üyelerinin her 3'nün de isimleri, kimlikleri, görevleri gizli bir kodla... Dolayısı ile ne jüri üyeleri adayı tanıyor ne de aday jüri üyelerini tanıyor. Hiçbir kimsenin erişebileceği bir bilgi değil. Aday arkadaşlarımız gidiyor. Bu bir tedbir. Ikinci tedbirimiz şuydu; aday arkadaşımızın elektronik ortamda belirlediği sorunun cevabı jüri üyeleriyle paylaşılıyor. Jüri üyeleri burada adaydan bu soruya yönelik hangi cevabı işaretlediği böyle bir mülakat. Tablo böyle iken mağduriyetin olması için bir hukuksuzluğun olması lazım. Ancak arkadaşlar şunu söylüyorlar; diyorlar ki, 'Başka bir ilde mülakata giren arkadaşım benden yüksek not aldı' olabilir. Bu bir mülakat. O anki performanslarınıza göre değerlendiriliyor. Dolayısı ile mülakatlarla ilgili bir usülsüzlük, adaletsizlik ve haksızlık olduğuna dair bir iddia da bulunan arkadaşımız varsa resmi olarak bize ya da yargı organalarına başvururlarsa biz de gereğini yaparız."

"Strateji Başkanlığımızdan bize ödemeler için gerekli kaynak aktarıldı"

Ücretli öğretmenlerin maaşlarının gecikmesine ilişkin gelen soruya Bakan Tekin, şöyle yanıt verdi:

"Ücretli öğretmenler ve usta öğreticiler ile ilgili prosedürümüz şöyle işler, biz her yıl bütçeye belli bir sayıda ders koyarız. Yani deriz ki kadrolu öğretmenlerimizin dersi dışındaki usta öğretici ya da ek ders dışı derse giren arkadaşlarımız şu kadar ders planlıyoruz. Yıl içerisinde açılan kurslar, kursiyer sayısı ders saati açısından biz bazen bizim için tanımlanan ders saatinin üzerine çıktığımız olur. Yani şöyle söyleyeyim yıl içerisinde diyelim ki biz her yıl 60 milyon saat kurs açarız. Bazen bu sayı bütçede bize tanımlanan sürenin üzerine çıkar. Üzerine çıktığı zaman Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı bizim taleplerimizi karşılar. Çünkü bu bizim yıl içerisindeki kursiyer taleplerinden kaynaklanan bir artış. CHP'nin Anayasa Mahkemesi'ne açtığı bütçe üstü harcamalara ilişkin iptal davası neticesinde belirlenen saatin üzerindeki derslerle ilgili bir bütçe sorunu ortaya çıktı.

Bu bütçe sorununu çözmeye çalıştık. Hem usta öğreticiler hem de ücretli öğretmenler diye tanımlanan ek ders karşılığı derse giren arkadaşlarımızla ilgili problem buradan kaynaklandı. Biz bunu Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığına problem ortaya çıktıkça yani açılan kurslar usta öğreticiler ve ücretli öğretmenler yani derse giren öğretmen arkadaşlarımıza ödemeleri yaparken ilgili kurumlardan ödeme isteriz onlar da ödemeleri yaparlar. Şunun altını çizmek istiyorum bu problemin bütçe kısıtı ya da tasarruf tedbirleriyle ilişikisini kurmak yanlış. Bu biraz önce anlattığım prosedürün doğal sonucudur. Bahsettiğiniz gecikmeler bundan kaynaklanmıştır. Biz zaten ödeme zamanı geldikçe ilgili birimlerle konuşup ödemeleri alıyoruz. Şu anda da bu arkadaşlarımızın problemleri çözülmüş durumda. Strateji Başkanlığımızdan bize ödemeler için gerekli kaynak aktarıldı. Şu anda ilgili genel müdürlüklere ve illere bu kaynaklar aktarıldı. Bugün veya yarın hepsi ücretlerini almış olacaklar."

"900 bine yakın Suriyeli öğrencimiz var"

Suriyeli sığınmacıların dönüş sürecinde Suriyeli öğrencilerin durumu ile ilgili gelen soru üzerine de Yusuf Tekin, " Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyelilerin dönüşleriyle ilgili takvimi İçişleri Bakanlığımızla sürekli takip ediyoruz. Aynı zamanda il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimizle ayrılan öğrenci sayısını da takip ediyoruz. Onunla ilgili tedbiri kendi içimizde alacağız. Suriye'deki eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili olarak ise biz oradaki yetkili makamlarla iletişim kurarak bizden talep edecekleri destekler, programı oluşturmak konusunda bize düşen sorumluluklar ne olursa biz bu süreci yürütürüz. Şu an son rakama göre 900 bine yakın Suriyeli öğrencimiz var. Onlardan ne kadarının dönme planını yaptığını İçişleri Bakanlığı bize bilgi aktarıyor" diye konuştu.