Uçurumdan Düşen Yürüyüşçü Yaralandı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde çıktığı yürüyüşte dengesini kaybederek, yaklaşık 50 metrelik uçurumdan düşen Duygu S., yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Alaplı ilçesine bağlı Ölüce köyü mevkisinde meydana geldi. Yürüyüşe çıkan Duygu S., dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikteki uçurumdan düştü. Olayın ardından ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Deniz kenarındaki kayalıkların bulunduğu alana düşen kadın, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.