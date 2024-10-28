UfM Acil Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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UfM Acil Ateşkes Çağrısı Yaptı

Barselona'da toplanan UfM, Gazze ve Lübnan'da acil ateşkes talep etti. İnsani kriz vurgulandı.

28.10.2024 17:18
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Merkezi İspanya'nın Barselona kentinde olan Akdeniz için Birlik (UfM) kurumu, Gazze ve Lübnan'da acil ateşkes çağrısı yaptı.

UfM'nin 9. Bölgesel Forumu'nun açılışında, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi insani krizin yaşandığına vurgu yapılarak, uluslararası toplumun önceliğinin Gazze ve Lübnan'da acil ateşkes olması gerektiği ifade edildi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, 43 üye ülke ve kurumdan oluşan UfM'nin 9. Bölgesel Forumuna en üst düzey katılımcılar oldu.

İsrail geçen yıl olduğu gibi bu yıl da foruma katılmadı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, "İsrail'in saldırganlığını sürdürmesine tüm dünyanın verdiği dokunulmazlığı kınıyorum. Dış politikada güvenilirliği sorgulanmaya başlayan Avrupa Birliği, uluslararası hukuk ve insancıl hukuku çok sayıda ihlali nedeniyle İsrail ile olan ortaklık anlaşmasını gözden geçirmelidir. Artık yeter." dedi.

"Filistinlilere yönelik etnik temizliğe ve soykırıma izin verilemez." diyen es-Safedi, İsrail dahil olmak üzere bölgeye tek fayda sağlayacak çözümün iki devletli çözüm olduğunu kaydetti.

Foruma ev sahipliği yapan İspanya'nın Dışişleri Bakanı Albares de "Akdeniz ülkeleri, ateşkes sağlamamız, insani krize çözüm bulmamız ve Filistin Yönetimi'nin yeniden inşa sırasında önemli bir rol üstlenmesi gerektiği konusunda hemfikir." diye konuştu.

Filistin Devleti'ni tanımanın tek başına yeterli olmadığını, "eyleme geçilmesi gerektiğini" ifade eden Albares, iki devletli çözümün İsrail ve bölgenin güvenliğini de garanti edeceğini vurguladı.

Albares, "derhal ateşkes ilan edilmesi, Hamas'ın kaçırdığı rehinelerin serbest bırakılması ve Filistin Yönetimi'nin tüm Filistin topraklarında kontrolü sağlaması için adımlar atılması gerektiğini" belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell de uluslararası topluma ateşkes sağlanması için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu.

Forumda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay temsil ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel UfM Acil Ateşkes Çağrısı Yaptı - Son Dakika

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