Uganda-Kenya Demir Yolu Projesi Başlıyor

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Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Başar Arıoğlu, Uganda'yı Kenya'ya bağlayacak 273 kilometrelik demir yolunu yapacaklarını belirterek, "Hat, bölgedeki ticaret ve ulaşım için hayati bir koridor haline gelecek." dedi.

Arıoğlu, AA muhabirine, 1965'te kurulan Yapı Merkezi'nin özellikle raylı sistemler, mühendislik yapıları ve nitelikli bina alanlarında hem Türkiye'de hem de yurt dışında önemli projelere imza attığını söyledi.

Türkiye'de birçok projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Arıoğlu, söz konusu projeler arasında Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü, Togg'un Gemlik Kampüsü Üretim Tesisi'nin de yer aldığını bildirdi.

Arıoğlu, yurt dışında da birçok projede yer aldıkları bilgisini vererek, Uganda'nın yanı sıra Doğu Afrika için de stratejik öneme sahip Doğu Hattı Demir Yolu Projesi'nin yapımını üstlendiklerini, Yapı Merkezi ve Uganda Demir Yolları arasında sözleşme imzalandığını ifade etti.

"Yılda 25 milyon ton yük taşınabilecek"

Uganda Demir Yollarının, Malaba-Kampala Demir Yolu'nu yapmak üzere Çin merkezli şirketle anlaştığını ancak söz konusu şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine iptal edilen sözleşmenin Yapı Merkezi ile imzalandığını aktaran Arıoğlu, şöyle konuştu:

"Uganda'yı Kenya'ya bağlayacak 273 kilometrelik demir yolu, bölgedeki ticaret ve ulaşım için hayati bir koridor haline gelecek. Yılda 25 milyon ton gibi bölgede benzersiz yük taşıma kapasitesine sahip olacak proje, taşımacılık maliyetlerini düşürerek verimliliği artıracak ve Uganda ile çevresindeki ülkelerin ekonomik potansiyelini açığa çıkarmalarına destek olacak. Kenya'da Naivasha-Malaba Demir Yolu'nun da tamamlanmasıyla Uganda'nın başkenti Kampala'dan Kenya'ya uzanacak hat, ülkeyi Hint Okyanusu'na açılan Mombasa Limanı'na kadar bağlayacak."

"Mombasa Limanı'na demir yoluyla erişim sağlanacak"

Arıoğlu, sözleşmesi imzalanan demir yoluna bağlantılı yapılacak Kampala-Kasese Hattı (Batı Hattı) ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ve Ruanda'nın Mombasa Limanı'na demir yoluyla erişimin sağlanacağına dikkati çekerek, söz konusu işin başlatılmasından sonra ilave hatların da gündeme getirileceğini anlattı.

Malaba-Kampala Hattı Demir Yolu Projesi'nin, Avrupa ve Amerikan standartlarına uygun olarak tamamen elektrifikasyonu ve modern sinyalizasyonu yapılarak, standart açıklıklı demir yolu olacağını vurgulayan Arıoğlu, projenin mühendislik tasarımı, inşası, gerekli test ve devreye alma işlemlerinin yapılması ile bazı demir yolu taşıtlarının temininin anahtar teslim olarak Yapı Merkezi tarafından gerçekleştirileceğini bildirdi.

Proje, 4 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak

Arıoğlu, tasarım hızı saatte 120 kilometre olan projede, 2 büyük ve 4 orta boyutlu istasyon yapılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında geniş yük ve tren tanzim alanı, 3 gümrüklü yük terminali, 1'i ağır bakımlar için olmak üzere 3 entegre bakım ve onarım tesisi bulunuyor. Zaman zaman zor coğrafyalardan geçen projede 2,1 kilometre tünel ve 2,3 kilometre viyadük yapılacak. Projenin içinde 552 metre uzunluğunda ve eğik askılı sistemle inşa edilecek Jinja Köprüsü, estetik özellikleriyle hem projenin hem de Uganda'nın simgesi olacak."

Yaklaşık 4 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak projeye katkıda bulunmaktan gurur duyduklarını belirten Arıoğlu, "Bugün Türkiye'de ve Tanzanya'dan Cezayir'e, Etiyopya'dan Senegal'e kadar Afrika'nın dört bir yanında inşa ettiğimiz projelerde oluşturduğumuz bilgi birikimiyle Uganda halkına yüksek kalitede hizmet verecek sistem oluşturacağız." dedi.