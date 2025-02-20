Uğur İbrahim Altay'dan İsrail'e Yaptırım Çağrısı - Son Dakika
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Uğur İbrahim Altay'dan İsrail'e Yaptırım Çağrısı

UCLG Başkanı Altay, Barselona'daki toplantıda İsrail'e yaptırım uygulanması gerektiğini belirtti.

20.02.2025 16:16
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Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Barselona'da düzenlenen toplantıda İsrail'e yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, UCLG Yıllık İstişare Toplantısı kapsamında düzenlenen oturumda konuşan Altay, ülkelerin dünyada barışı sağlamaya odaklanması gerektiğini dile getirdi.

Gazze'deki ateşkesin sürdürülebilirliğinin devam etmesi konusunun öncelikler arasında yer alması gerektiğine dikkat çeken Altay, şöyle konuştu:

"Lahey'de bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce savaş suçu işlediği sabit görülen İsrail'e ve mahkum edilen Netenyahu'ya bu suçlarından dolayı yaptırım uygulanmadığı takdirde dünya barışını tesis etmemizin mümkün olmadığı kanaatindeyim. Bir taraftan da Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için çabaların bir an önce sonuçlanmasını arzu ediyoruz. Çünkü dünyada barışı sağlayamazsak şehirlerimizi korumamız mümkün değil. Ayrıca 2030 hedeflerini de unutmayalım. Süre çok yaklaştı ama istediğimiz noktada maalesef değiliz. Bu konuya tekrar odaklanarak iklim değişikliğinin etkilerini ve göç başta olmak üzere 2030 hedeflerimiz için çalışmaya devam etmemiz gerekiyor."

Konya'daki belediyenin faaliyetlerine değinen Altay, mevcut ve gelecek nesillerin sorumluluklarını geliştirmek için kentlerin yönetimine dahil edilmeleri gerektiğini belirterek, "Bunu yapabilmek için de şehrimizdeki tüm aktörleri sürece dahil etmemiz gerekmektedir. Gelecek nesillere daha yaşanabilir şehirler bırakmak için iş birliğimizi güçlendirmeye devam etmemiz gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak için gayret gösterdiklerini anlatan Altay, şunları kaydetti:

"Bunu sürdürme niyetindeyiz. Yerel yönetimler olarak bizler, birlikte çalışarak daha dirençli, sürdürülebilir ve kapsayıcı şehirler inşa edeceğimize gönülden inanıyoruz. Şehirlerimiz, ancak ortak akıl ve iş birliğiyle daha yaşanabilir hale gelebilir. Bu kapsamda 2030'a doğru geri sayarken el ele vererek, küresel sorunlara yerel çözümler üretmeye devam etmeliyiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Uğur İbrahim Altay'dan İsrail'e Yaptırım Çağrısı - Son Dakika

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