Uğur Mumcu Çiğli'de Anıldı

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, aydınlanma mücadelesinin simge isimlerinden gazeteci yazar Uğur Mumcu'yu katledilişinin 33'üncü yıl dönümünde şiirler, türküler ve karanfillerle andı. Uğur Mumcu Mahallesi'nde düzenlenen anma programında adalet, demokrasi ve özgürlük vurgusu öne çıktı.

Çiğli Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 24 Ocak 1993'te bombalı saldırı sonucu yaşamını yitiren Uğur Mumcu anısına düzenlenen programa; Çiğli Belediyesi Başkan Vekili Abdurrahman Başaran, CHP Çiğli İlçe Başkanı Erkan Akar ve yönetimi, CHP Çiğli İlçe Kadın ve Gençlik Kolları yöneticileri, Atatürkçü Düşünce Derneği Çiğli Şube Başkanı Mustafa Bakkal ve yönetimi, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, bürokratlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uğur Mumcu'nun anısına düzenlenen etkinlikte, onun düşüncelerini ve mücadelesini yansıtan şiirler okundu. Seslendirilen türküler ise katılımcıları derin bir duygu atmosferine sürükledi. Sözlerin ve ezgilerin birleştiği bu anlarda, Mumcu'nun idealleri bir kez daha hatırlandı. Etkinliğin sonunda, Mumcu'nun büstüne kırmızı karanfiller bırakıldı.

Başaran: "Kalemiyle karanlığı aydınlattı"

Anma programında konuşan Çiğli Belediyesi Başkan Vekili Abdurrahman Başaran, Uğur Mumcu'nun yalnızca bir gazeteci değil, aynı zamanda bir aydın ve mücadele insanı olduğuna dikkat çekti. Başaran, "Bugün burada halkın vicdanı olmuş, kalemiyle gerçeğin peşinden koşmuş bir aydını anıyoruz. Uğur Mumcu, hiçbir baskıya boyun eğmeden halkın çıkarlarını savunmuş, gerçeği ortaya çıkarmak uğruna hayatını ortaya koymuştur. Onun cesareti bugün hala bizlere yol göstermektedir. Hatırası önünde saygıyla eğilirken, ideallerini yaşatma sözümüzü yineliyoruz" dedi.

Bakkal: "Hedef alınan sadece bir gazeteci değildi"

Atatürkçü Düşünce Derneği Çiğli Şube Başkanı Mustafa Bakkal ise Mumcu'nun katledilmesinin, aydınlanma ve laik Cumhuriyet idealine yönelik bir saldırı olduğunun altını çizdi. Bakkal, "24 Ocak 1993'te hedef alınan yalnızca Uğur Mumcu değil; laiklik, tam bağımsız Türkiye ve aydınlanma mücadelesidir. Onu anmak bir güne sığmaz. Uğur Mumcu'yu anlamak; Cumhuriyeti, Atatürk'ün mirasını ve aklın yolunu savunmaktır" ifadelerini kullandı.

Aydın: "Bu toprakların aydınlanma manifestosu"

Uğur Mumcu Mahalle Muhtarı Evrim Aydın da konuşmasında Mumcu'nun sözlerinin ve mücadelesinin bugün hala yol gösterici olduğunu vurguladı. Aydın, 'Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz' sözü bu topraklarda düşünmenin ve aydınlanmanın manifestosu olmuştur. Gerçeğin karartılamayacağına olan inançla Uğur Mumcu'yu saygı ve özlemle anıyoruz" diye konuştu.