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Uğur Mumcu, katledilişinin 31. yıldönümünde anıldı - Son Dakika
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Uğur Mumcu, katledilişinin 31. yıldönümünde anıldı

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, 31 yıl önce bugün, arabasına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu katledilmişti. Anma törenine, Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, çocukları Özge ve Özgür Mumcu ile sevenleri katıldı. Mumcu'nun mezarına karanfiller bırakıldı ve mumlar yakıldı.

Uğur Mumcu, katledilişinin 31. yıldönümünde anıldı
24.01.2024 - 17:48,  Güncelleme: 17:52
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Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, katledilişinin 31. yıldönümünde, Ankara'daki mezarı başında anıldı. Anmaya; Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu, çocukları Özge ve Özgür Mumcu ile sevenleri katıldı.

Gazeteci-yazar Uğur Mumcu, 31 yıl önce bugün, arabasına yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu katledilmişti. Uğur Mumcu cinayeti, 31 yıl geçmesine rağmen hala aydınlatılamadı.

Uğur Mumcu, bugün evinin önünde düzenlenen törenin ardından, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı. Mezarlıktaki anmaya, eşi Güldal Mumcu, çocukları Özge ve Özgür Mumcu, Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı (um: ag) çalışanları ile Mumcu'nun sevenleri katıldı. Mumcu'nun mezarına karanfiller bırakıldı ve mumlar yakıldı.

Kaynak: ANKA
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