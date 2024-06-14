Ukrayna Barış Zirvesi İsviçre'de Başlıyor

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İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Ukrayna Barış Zirvesi, Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'na diplomasi yoluyla çözüm bulmak ve "gelecekteki barış sürecine ilham vermek" hedefiyle yarın başlayacak.

AA muhabiri, yarın ve 16 Haziran'da Nidwalden kantonundaki Bürgenstock kasabasında düzenlenecek zirve ve beklentilere ilişkin bir haber derledi.

Zirve, iki yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşına diplomasiyle çözüm bulmanın yollarını arıyor.

Ukrayna-Rusya Savaşı için uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı temelinde kapsamlı, adil ve kalıcı barış için platform sağlamak amacıyla düzenlenen barış zirvesi, bu hedefe ulaşmak için olası bir çerçeveye ilişkin ortak anlayışı teşvik etmeyi hedefliyor.

Her iki tarafın da gelecekteki bir barış sürecine dahil edilebilmesine dair "ortaklaşa bir yol haritası belirlemek" ve "gelecekteki barış sürecine ilham vermek" de zirvenin amaçları arasında yer alıyor.

Zirveye 90 ülke ve kuruluş katılacağını bildirdi

İsviçre, Ukrayna'nın talebiyle düzenlenen zirveye katılım için dünya genelinde 160 delegasyonu davet etti. 90 ülke ve kuruluş zirveye katılacağını İsviçre makamlarına bildirdi. Katılımcıların yaklaşık yarısını Avrupa ülkelerinin yetkilileri oluşturacak.

Zirveye katılacak ülkelerin yarısı devlet başkanı düzeyinde, diğerleri ise bakan düzeyinde temsil edilecek.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen katılacağını açıklayan önemli isimler arasında yer alıyor.

Rusya ve Çin zirveye katılmıyor

Ukrayna Barış Zirvesi için İsviçre tarafından Rusya'ya resmi bir davet yapılmadı.

İsviçre, zirve için Rusya'ya davette bulunmaya açık olduğunun sinyalini defalarca verdi ancak bunu yapmamasının nedenini "Rusya'nın zirveye katılmaya yanaşmadığını defalarca açıklaması" olarak duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsviçre'nin konferansla ilgili gerçekleri çarpıttığını belirterek, "Rusya, sadece İsviçre'de gerçekleşecek sözde ilk zirveye değil, aynı zamanda ültimatom içeren (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy'nin formülünü destekleyen herhangi bir etkinliğe katılmayacak. Bu tür forumlara ısrarla davet edilsek bile bunu yapmayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ise toplantının beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle katılmayacağını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna krizinin çözümü için düzenlenecek bir barış konferansının hem Rusya hem Ukrayna tarafından tanınması, tüm tarafların eşit katılımının sağlanması ve bütün barış planlarının tartışılması gerektiğini vurgulayarak, İsviçre'de planlanan zirvenin bu beklentileri karşılamadığını savundu.

Zirveye, sadece Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü destekleyen ülkelerin davet edileceğini söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmelerde Rusya'nın yer almayacağını ve Çin'in de hazır bulunmasını umduğunu dile getirmişti.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Viola Amherd, Türkiye'nin konferansa katılımını doğruladığını, Brezilya ve Güney Afrika'dan henüz resmi teyit alınmadığını kaydetti.

Zirve için güvenlik önlemleri "yoğun ve maliyetli" olacak

Bürgenstock'taki zirve yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşecek. Ev sahibi kanton olarak Nidwalden, zirve öncesi ve sonrasındaki süreçte güvenlikten sorumlu olacak.

İsviçre Silahlı Kuvvetleri, güvenlik önlemlerine destek sağlamak amacıyla 4 bine kadar askeri personeli zirve için görevlendirecek. Ordu, önemli yerlerin güvenliğini sağlayarak ve destek sunarak kanton polisine yardımcı olacak.

Bürgenstock bölgesindeki hava sahası da geçici olarak kısıtlanacak.

Zirve için 10 ila 15 milyon İsviçre Frangı tutarında bütçe ayrılırken, bunun yaklaşık üçte ikisi güvenlik önlemleri için kullanılacak.

Öte yandan, zirve sırasında Ukrayna'daki durumun yanı sıra savaş esirlerinin durumu, nükleer tehditler ve gıda güvenliği de dahil dünya genelindeki sorunların derinlemesine görüşülmesi öngörülüyor.