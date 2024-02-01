Ukrayna Büyükelçisi: Ruslar enerjiyi silah olarak kullanıyor

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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, enerji konusuna ilişkin "Bugün enerjiyle ilgili duruma savaş durumu gibi bakıyoruz. Çünkü Ruslar enerjiyi silah olarak kullandıklarında pek çok savaş yaşadık." dedi.

Bodnar, "Karadeniz Enerji Arzı Güvenliği" başlıklı Türk Atlantik Güvenlik Konferansı'nın "AB'nin Enerji Bağımlılığı ve Potansiyel Çözüm Önerileri" isimli oturumunda konuştu.

Konferansa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bodnar, davetlerinden dolayı yetkililere teşekkür etti.

Bodnar, enerjinin dünyadaki önemine ilişkin, "Bugün enerjiyle ilgili duruma savaş durumu gibi bakıyoruz. Çünkü Ruslar enerjiyi silah olarak kullandıklarında pek çok savaş yaşadık." diye konuştu.

Ülkesinin geçen kış "elektrik üreten sistemlere veya alt sistemlere yapılan saldırılar nedeniyle" elektrik konusunda sıkıntı çektiğini hatırlatan Bodnar, "Dolayısıyla enerjinin, Ukraynalılar için önemli bir anlamı var." diye konuştu.

Bodnar, savaşın uluslararası aktörlere enerji alanında "çeşitlendirme" yapmanın önemini öğrettiğini ifade ederek "(Savaş) Çeşitli güzergahlara ve tedarik kaynaklarına sahip olduğunuzda çok fazla sorun yaşamayacağınızı öğretti." değerlendirmesinde bulundu.

2014'te, ülkesinin enerji alanında Rusya'ya "bağlı" olduğunu kaydeden Büyükelçi Bodnar, sonraki süreçte ise "sistemlerini değiştirmeyi" başardıklarını söyledi.

Bodnar, enerji tedarikinin bugün "daha kolay" yapılabildiğini vurgulayarak altyapının bu konuda çok önemli olduğunun altını çizdi.

Karadeniz'deki enerji güvenliğinin de önemine işaret eden Bodnar, daha çevreci elektrik üretme olanaklarına da bakılması gerektiğini aktardı.

Büyükelçi Bodnar, Türkiye'nin de gaz konusunda kendi kaynaklarını aradığını belirterek ülkesinin ve Türkiye'nin gaz konusunda merkez olma kapasitesinin olduğunu ifade etti.