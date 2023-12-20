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Ukrayna'da 2022'de 1 Milyondan Fazla İHA Üretilecek - Son Dakika
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Ukrayna'da 2022'de 1 Milyondan Fazla İHA Üretilecek

Ukrayna Stratejik Sanayi Bakanı Oleksandr Kamışin, gelecek yıl 1 milyondan fazla insansız hava aracının (İHA) üretileceğini açıkladı. Üretilecek İHA'ların çoğunluğu FPV dronlardan oluşacak ve SİHA üretimi de planlanmaktadır.

Ukrayna\'da 2022\'de 1 Milyondan Fazla İHA Üretilecek
20.12.2023 - 16:12,  Güncelleme: 16:17
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Ukrayna Stratejik Sanayi Bakanı Oleksandr Kamışin, gelecek yıl 1 milyondan fazla insansız hava aracının (İHA) üretileceğini bildirdi.

Kamışin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ordunun ihtiyaçları için üretilecek İHA'ların çoğunun FPV dronlardan oluşacağını, SİHA üretiminin de planlandığını belirtti.

"Sadece bu ay, yani aralık ayında 50 bin FPV dron üreteceğiz. Önümüzdeki seneye gelince, 1 milyon FPV dronun yanı sıra 10 bin orta menzil insansız hava araçları ile 1000 kilometre ve üzeri hedefi vurabilecek SİHA'lar üretmeyi planlıyoruz. En az 1000 uzak menzil SİHA'yı orduya teslim etmeyi düşünüyoruz." bilgisini veren Kamışin, dron üretimi için tüm üretim tesislerinin hazır olduğunu kaydetti.

Ukrayna Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, cephede mermi yetersizliği nedeniyle oluşan boşluğun kamikaze dronlar sayesinde kapatılacağı ifade edilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ukrayna'da 2022'de 1 Milyondan Fazla İHA Üretilecek - Son Dakika
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