Ukrayna'da Dronlar Savaşta Kullanılıyor
22.05.2026 12:19
Ukrayna'da tarım dronları güncellenerek cephede askeri amaçlarla kullanılmaya başlandı.

UKRAYNA'da, Rusya ile süren savaşta insansız hava araçlarının kullanım alanları genişledi. Mühendisler tarafından güncellenen tarım dronları da cephe hattında kullanılmaya başlandı.

Ukrayna'daki çatışma bölgelerinde insansız hava araçlarının hem operasyonel faaliyetlerde hem de lojistik hatlarda kullanım alanları genişliyor. Askeri mühendislerin tarım dronlarını savaş envanterine dahil edecek şekilde güncellemesiyle İHA teknolojilerinin muharebe alanındaki işlevi çeşitlendi. Cephe hattındaki eğitim poligonlarında basın mensuplarına sergilenen yeni nesil dron sistemleri, farklı menzillerde askeri mühimmat taşıma ve abluka altındaki bölgelere insani yardım ulaştırma görevlerinde kullanılıyor. Askeri yetkililer, hava savunma sistemlerine alternatif olarak düşük maliyetli dron ağlarının kurulduğunu belirtti.

Eğitim poligonunda paylaşılan teknik bilgilere göre; 'Mavic' olarak adlandırılan küçük boyutlu dronlar, tek yönlü hareket mekanizmasıyla kamikaze (intihar) amacıyla kullanılıyor. Üzerine patlayıcı yerleştirilen İHA'lar, yer anteninden gelen yönlendirme sinyalleriyle kontrol ediliyor. Hedefin niteliğine göre ortalama 13 dakikada ulaşabilen dronlar, zırhlı topçu sistemlerine karşı kullanılmasının yanı sıra abluka altındaki bölgelere ilaç ve gıda ulaştırılması görevlerinde de yer alıyor.

3 KATEGORİYE AYRILIYOR

429'uncu Tugay Komutanı Fedorenko Yuriy, hava savunma ve füze sistemlerinin yüksek maliyetli ve tedarikinin zor olduğunu ifade ederek, düşük maliyetli ve hızlı üretilebilen dron sistemlerinin askeri hatlar ile sivil altyapı arasında stratejik bir üçüncü hat (ara hat) oluşturduğunu ve bu durumun operasyonel avantaj sağladığını belirtti. Cephe hattında yürütülen operasyonlarda farklı menzil ve görevlere sahip dron sistemlerinin kullanıldığını ifade eden Yuriy, "Tugayımızın teçhizatları arasında 3 tip dron öne çıkıyor. Birincisi yakın mesafede öncü olarak görev yapan ' Frontstrike' dronları; ikincisi 30 kilometre ve daha derin bölgelerde operasyonel amaçlarla kullanılan 'Midle' dronları; üçüncüsü ise Rusya Federasyonu topraklarındaki hedefler dahil, uzun menzilli görevler için kullanılan 'Stratejik' dronlar. Sistemimiz gece gündüz, her türlü hava şartında kesintisiz olarak çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.

'ÇİFTÇİLER SİHA TEHDİDİ ALTINDA'

Askeri faaliyetlerin yürütüldüğü bölgelerde ekolojik dengeyi korumaya çalıştıklarını ve risk bulunmayan durumlarda tarımsal faaliyetlere izin verdiklerini belirten Yuriy, "Ukraynalı çiftçiler sürekli olarak düşman SİHA'larının tehdidi altında çalışmak zorunda kalıyor. Karşı tarafın stratejisi sadece askeri unsurları veya sivilleri hedef almakla sınırlı değil, aynı zamanda ülkenin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlayan tarım faaliyetlerini ve çiftçileri de baskı altına almayı amaçlıyor. Bu nedenle çiftçiler arasındaki can kaybı oranı yüksek. Bizim görevimiz düşman ilerleyişini durdurarak bu alanlarda güvenliği sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

'TÜRK SAVUNMA SANAYİSİ GÜÇLÜ'

Türk savunma sanayisinin üretim kapasitesi ve teknolojik gelişimine değinen Tugay Komutanı Yuriy, iki ülkenin potansiyel iş birliği hakkında "Türk savunma sanayisi üretiminin güçlü, kapsamlı ve başarılı olduğunu düşünüyorum. Türkiye tarafından üretilen çok sayıda yenilikçi teçhizat söz konusu. Türkiye'nin bu teknolojik yetenekleri ile Ukrayna'nın inovasyon gücü ve aktif muharebe deneyimi birleştirildiği takdirde, bu durum sadece Ukrayna'nın değil, bölgenin ve Türkiye'nin de güvenlik mimarisini güçlendirecektir" şeklinde konuştu.

'SAVAŞLA BİRLİKTE ORDUYA KATILDIM'

Matematik Öğretmenliği bölümü mezunu 22 yaşındaki Marysya, savaşla birlikte orduya katıldığını anlatarak, "Üniversiteyi bitirdiğimde savaş başlamıştı ve vatani görevimi yerine getirmek adına orduya katıldım. Savaştan önce bir matematikçiydim; sıradan bir öğretmen olarak sakin bir yaşam sürdürmeyi isterdim. Savaşın hayatımdaki en büyük etkisi, genç yaşta çok hızlı büyümek ve normalde yıllar içinde öğrenilecek sorumlulukları bir günde üstlenmek zorunda kalmak oldu. 20 yaşından beri ordudayım ve kendime savaş bitene kadar görev yapma sözü verdim. Cephedeki zorlu süreci ve bilinmezliği birbirimize destek olarak ve moralimizi yüksek tutarak atlatmaya çalışıyoruz. Torunlarıma anlatacak çok şey birikti. Kamuoyunun Ukrayna'daki gelişmelere odaklanması gerekiyor. Ukrayna zor şartlar altında mücadele veriyor ve buradaki dengelerin değişmesi, savaş coğrafyasının genişlemesine yol açabilir" dedi.

Kaynak: DHA

