Ukrayna'da Rusya'nın füze saldırısında çocuk hastanesi zarar gördü

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın başkent Kiev'e düzenlediği yoğun füze saldırısında çocuk hastanesinin zarar gördüğünü bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'ya yoğun füze saldırısı düzenlediğini belirterek, Kiev'in yanı sıra Dnipro, Kriviy Rig, Slovyansk ve Kramatorsk kentlerinin 40'tan fazla çeşitli füzeyle hedef alındığını aktardı.

Saldırılarda evlerin, altyapının ve başkentteki çocuk hastanesinin zarar gördüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, saldırılara maruz kalan yerlerde tüm acil servislerin görev yaptığını ifade etti.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de hava savunma sisteminin çalıştığına dikkati çekerek, Rus saldırıları sonucunda başkentin çeşitli ilçelerine füze parçalarının düştüğünü belirtti.

Füze parçalarının düştüğü Solomen, Golosiyiv, Darnitsa ve Svyatoşin ilçelerinde bazı binaların ve araçların hasara uğradığını aktaran Popko, Şevçenko ilçesinde ise çocuk hastanesinin zarar gördüğünü kaydetti.

Kiev'de 14 kişi öldü

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kiev'deki saldırılarda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 38 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kiev'in neredeyse her ilçesinde ölü ve yaralıların bulunduğuna işaret eden Yermak, "Bu, sokaklarda çok sayıda insan varken sivillere yönelik saldırıydı. Ruslar ne yaptıklarını açıkça biliyorlardı." değerlendirmesini yaptı.

Yermak, bir diğer paylaşımında da Rusya'nın X-101 tipi füzeyle çocuk hastanesini vurduğunu belirterek, "(Füze) NATO ülkelerinde üretilen onlarca mikroelektronik içeriyor. Bunu durdurmalıyız, NATO zirvesinde bu konuyu konuşmalıyız. Çocuklara yönelik saldırı kilit konulardan biri olmalı. Ruslara öldürme imkanı veren mikroelektronik akışını kesmeliyiz." ifadesini kullandı.

Kriviy Rig kentinde 47 kişi yaralandı

Öte yandan Kriviy Rig Kenti Savunma Konseyi Başkanı Oleksandr Vilkul da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın kente düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Dnipropetrovsk Bölgesi Askeri İdare Başkanı Sergiy Lısak ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kriviy Rig kentinde düzenlenen saldırıda 47 kişinin yaralandığını açıkladı.

Lısak, Rusya'nın Dnipro kentine gerçekleştirdiği saldırıda 12 kişinin yaralandığını belirtti.

Çocuk hastanesinde 16 kişi yaralandı

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun gerçekleştirdiği füze saldırısında hasara uğrayan "Ohmatdit Çocuk Hastanesi"nde 7'si çocuk en az 16 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocuk hastanesinin enkazı altında insanlar olabileceğini belirterek, ölü ve yaralı sayısının tam olarak bilinmediğini, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Popko da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hastaların Kiev'in diğer sağlık tesislerine tahliye edildiğini söyledi.

Kiev'de bir sağlık merkezi hedef alındı

Popko, başka bir açıklamasında, Kiev'deki Dnipro ilçesinde sağlık merkezinin de Rus saldırısı sonucu zarar gördüğünü, ilk belirlemeye göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Sağlık merkezi binasının kısmen yıkıldığını aktaran Popko, enkaz kaldırma ve insanları arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.