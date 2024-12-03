Ukrayna'dan NATO'ya Hava Savunma Talebi - Son Dakika
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Ukrayna'dan NATO'ya Hava Savunma Talebi

Ukrayna, enerji tesislerini korumak için NATO'dan 19 hava savunma sistemi istedi.

03.12.2024 21:16
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, NATO'dan ülkesinin enerji tesisleri ve altyapısını koruyabilmesi için "acilen" ilave 19 hava savunma sistemi istedi.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Sybiha, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlenen NATO-Ukrayna Konseyi formatındaki oturum öncesi açıklamalarda bulundu.

Rutte, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın da katılacağını belirttiği toplantıda Ukrayna'ya askeri desteğin artırılması ihtiyacı, ülkedeki enerji altyapısının korunması ve hava savunması yardımları gibi başlıkların ele alınacağını belirtti.

NATO'nun Ukrayna'ya desteğini yineleyen Rutte, "Müttefiklerin sizinle birlikte olduğu konusunda sizi temin etmek istiyorum." dedi.

Rutte, savaşın sürdüğü Ukrayna'da soğuk kış günlerinin de yaşandığına işaret ederek, enerji şebekesi ve altyapısının korunmasına destek olunması gerektiğini vurguladı. Rutte, "Ukrayna'da Rusya'nın kışı silah haline getirmesine izin veremeyiz." diye konuştu.

Ukrayna'nın başta hava savunma sistemleri olmak üzere askeri yardımların artırılması ihtiyacına da değinen Rutte, "Bir gün Ruslarla bir tür görüşmeye karar verdiğinizde bunu güçlü bir pozisyonda yapabileceğinizden emin olmak için çok daha fazlasının yapılması gerekiyor. Bu akşam bunu konuşacağız." ifadelerini kullandı.

"Kesinliğe, güçlü kararlara ihtiyacımız var"

Sybiha ise ülkesinin geleceği için "kesinliğe" ihtiyaçları olduğunu dile getirerek, "Şimdi jeopolitik kesinlik zamanıdır ve bizim bu kesinliğe ihtiyacımız var. Bizi güçlendirecek, kapasitelerimizi güçlendirecek güçlü kararlara ihtiyacımız var." dedi.

Rusya'nın ülkedeki enerji kaynaklarını "silah haline getirdiği" yorumunu yapan Sybiha, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ukrayna halkı, Ukraynalı siviller, muhtemelen en yoğun füze saldırısına maruz kalıyor. Bizi nükleer enerjiden koparmaya çalışıyorlar. Nükleer enerji tesislerine saldırmaya başladılar. Bu da Rus saldırganlığının yeni bir gerçeği. Bu nedenle (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i aramak ya da Moskova'yı ziyaret etmek yerine güçlü, güçlü tarihi kararlara ihtiyacımız var."

Sybiha, ülkesinin stratejik enerji tesislerini ve altyapılarının korunması için "acilen ilave 19 hava savunma sistemine ihtiyaçları olduğunu" aktararak, "Bu 19 hava savunma sistemini temin ettikten sonra kışı geçireceğimizden eminiz. İhtiyaçlarımızın somut listesini zaten gönderdik, bugün ve önümüzdeki günlerde yapacağımız görüşmelerin somut sonuçlarından birinin de en yakın ortaklarımızın bu hava savunma sistemlerini acilen tedarik etme kararı olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

NATO'nun Brüksel'deki karargahında bugün başlayan Dışişleri Bakanları Toplantısı, yarın da devam edecek.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'dan NATO'ya Hava Savunma Talebi - Son Dakika

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