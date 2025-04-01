Ukrayna'dan Rus Enerji Tesislerine İHA Saldırısı - Son Dakika
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Ukrayna'dan Rus Enerji Tesislerine İHA Saldırısı

Ukrayna, ABD ile anlaşmaya rağmen Rus enerji altyapılarına iki saldırı düzenledi.

01.04.2025 13:16
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, ABD ile varılan anlaşmaya rağmen son 24 saatte iki kez enerji altyapılarına saldırı düzenlediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna ordusunun, son 24 saatte Rus toprağı Belgorod ve ilhak edilen Zaporijya bölgesindeki elektrik trafo merkezlerine insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlediği ileri sürüldü.

Saldırı sonucu bölgelerdeki bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kiev yönetimi, Rusya ve ABD arasında Ukrayna meselesinin kademeli şekilde çözülmesine yönelik sağlanan anlaşmaları desteklediği yönündeki açıklamalarına rağmen, Rus enerji tesislerine yönelik tek taraflı saldırılarını her gün sürdürüyor."

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 18 Mart'ta yaptığı görüşmenin ardından, Rusya ve Ukrayna'nın 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı.

Kremlin, ABD ile varılan anlaşma kapsamında, Rusya ve Ukrayna'da petrol rafinerileri ve enerji boru hatları gibi tesislere saldırıların durdurulacağını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'dan Rus Enerji Tesislerine İHA Saldırısı - Son Dakika

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