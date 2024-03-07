Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın hava saldırısına Yunanistan Başbakanı'nın şaşkınlığını anlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile dün Odesa kentini ziyaret ettikleri sırada Rusya'nın hava saldırısı düzenlemesine konuk Başbakan'ın çok şaşırdığını söyledi.
İtalyan devlet televizyonu RAI'de yayınlanan "Cinque Minuti (5 dakika)" isimli programa katılan Zelenskiy, Rusya ile devam eden savaşlarına dair değerlendirmelerde bulundu.
Zelenskiy, dün Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Karadeniz kıyısındaki Odesa kentinde temaslarda bulunduğu sırada Rusya'nın hava saldırısı düzenlediği hatırlatılarak, kimin hedef olduğu sorusuna, "Resmi bir ziyaretti ve 300 metre ötemize füze isabet etti. Sirenler, füzeler düştükten sonra çaldı. Kimi vurmak istediklerini bilmiyorum, inanılmaz bir şey. Kendim için konuşmuyorum ama başka bir devletin lideri vardı. Yunanistan Başbakanı çok şaşırdı, ben şaşırmadım. Neyi vurmak istediklerini söylemek zor. Başka bir devletin başbakanı ziyaretteyken balistik füzeyle saldırmak mantıksız bir eylemdir." yanıtını verdi.
Zelenskiy, "Rusya'nın beni on defadan fazla öldürmeye çalıştığı söyleniyor ama kesin rakamı bilmiyorum, hesaplamıyorum. Başkanım ve ben de diğer Ukraynalılar gibi bu riske maruz kalıyorum." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladamir Putin'in durmayacağını anladığını söyleyen Zelenskiy, "Ukraynalılar, bugün çok büyük bir bedel ödüyor. Askerlerimizi kaybediyoruz ama ortaklarımızın bunu anlayacağını ve bizi destekleyeceğini umuyoruz, Ukrayna düşerse Rusya'nın ileriye gideceğini anlamalarını umuyoruz. NATO ülkelerinden birine mutlaka saldıracaktır, İtalya da bu ülkelerden biri. Birine bile saldırsa hepsi çok ağır bir bedel ödemek zorunda kalacak." diye konuştu.
Zelenskiy, Rusya'nın mühimmat açığı olduğunu ve İran ile Kuzey Kore'den mühimmat almaya çalıştığını belirterek "Rusların bir araya ihtiyacı var. Askerlerinin çoğu öldürüldü. Esirlerden görüyoruz ki savaşmak için bize gelen birliğin bir aydan fazla bir hazırlığı yok." ifadelerini kullandı.
Savaşta ateşkesin kendileri için zor bir süreç olduğuna inandığını kaydeden Zelenskiy, "Bu, Ukrayna ve geleceği bakımından büyük bir sorun, tüm Avrupa için de büyük bir sorun. Kırım'ın ve Donetsk'in işgalinden sonra da bu sorunu yaşadık. Bu duraklama Putin için lazım, kendisini güçlendirmek için bir için fırsat." yorumunu yaptı.
Zelenskiy, Putin'in amacının, Ukrayna'yı yok etmek ve Rusya'ya ilhak etmek olduğunu söyledi.
"Modern silahlara sahip olsaydık, savaşın kaderini değiştirebilirdik"
Ukrayna Devlet Başkanı, Rusya'nın Ukrayna'da işgal ettiği topraklar dışındaki bölgelerde Alman uzun menzilli Taurus füzelerini "kullanmama sözü" verdiklerini vurguladı.
Modern silahlara sahip olmanın önemine işaret eden Zelenskiy, "Rus silahlarına karşılık gelen modern silahlara sahip olsaydık, savaşın kaderini değiştirebilirdik. Herson gibi şehirlerimizde uzun menzilli silahlar kullanan Rus güçlerine uygun silahlarla karşılık verebiliriz. Daha uzun menzilli silahlarla onları daha uzağa sürebiliriz. Onlar bize göre 20 kilometre daha öteyi vurabiliyorlar. Farklı türde mühimmat eksikliğimiz var. Amacımız topraklarımızı özgürleştirmek ve böylece savaş sona erer." değerlendirmesinde bulundu.
Zelenskiy, komşuları Moldova'nın da Rusya'nın saldırı riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, "Rusya, Moldova'yı işgal etmek istiyor. Ukrayna istihbarat bilgilerini paylaştı ve bu sayede Moldova, Rusya'nın darbe girişimine hazırdı. Bizim istihbaratımızla bu risk önlendi. Moldova'ya bir saldırı, imkansız değil." dedi.
Volodimir Zelenskiy, savaşın sona ermesini çok istediklerini ancak istikrarlı ve adil bir barışın kendilerine garanti edilmesi gerektiğini, bu konudaki ilk zirveyi İsviçre'de yapacaklarını dile getirdi.
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