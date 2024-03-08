Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye\'ye teşekkür etti ve yardım talebinde bulundu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği güvenilir destek için teşekkür ederek, Kırım Tatarları da dahil olmak üzere tüm Ukraynalı savaş esirlerinin serbest bırakılması konusunda da Türkiye'nin yardımına ihtiyaçlarının olduğunu belirtti.
Zelenskiy, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'daki görüşmesinin başladığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ukrayna'ya verdiği güvenilir destekten dolayı Türkiye'ye minnettarım." ifadesini kullandı.
İki ülkenin, tüm bölgenin ve küresel gıda güvenliğinin sağlanmasının " Karadeniz'de koşulsuz seyir güvenliği" gerektirdiğini vurgulayan Zelenskiy, bunu hep birlikte başarabileceklerini kaydetti.
Zelenskiy, "Türk savunma şirketleriyle ikili işbirliğini ve ortak üretimi güçlendirmek istiyoruz." ifadesine yer verdi.
Savaş esirlerinin serbest bırakılması hususunda ise Zelenskiy, " Rusya'nın esir tuttuğu Kırım Tatarları dahil savaş esirlerimizin ve vatandaşlarımızın serbest bırakılması konusunda da Türkiye'nin yardımına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, resmi ziyaret kapsamında bugün öğle saatlerinde İstanbul'a gelmişti.
Zelenskiy, 7 Temmuz 2023'te de Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmüştü.
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