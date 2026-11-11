Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Paris'te Rubio ile barış ve savunmayı ele aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Paris'te Rubio ile barış ve savunmayı ele aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Paris\'te Rubio ile barış ve savunmayı ele aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, ABD'li mevkidaşı Rubio ile Paris'te barış, cephe ve uluslararası gelişmeleri görüştüğünü söyledi. Görüşmede Karadeniz'de seyrüsefer özgürlüğü ve savunma kapasitesi ele alındı; Ukrayna, ABD ve Rus heyetleri Abu Dabi'de ilk günü tamamladı.

KİEV, 11 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile barış çabaları, savaş bölgesindeki durum ve uluslararası gelişmeleri görüştüklerini söyledi.

Sybiha salı günü Fransa'nın başkenti Paris'te Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Diplomasi ve gerilimin düşürülmesi yönünde çıkan her fırsatı değerlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Sybiha, cephe hattındaki Oleşki kasabasında gerçekleştirilen insani operasyon ve Karadeniz'de seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması çabalarının da ele alındığını belirtti.

Sybiha, Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, hava savunmasının desteklenmesi ve kış şartlarına dayanıklılığın artırılması konularının da görüşüldüğünü bildirdi.

Öte yandan Ukrayna, ABD ve Rus heyetleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen müzakerelerin ilk gününü tamamladı.

Kaynak: Xinhua
Amerika Birleşik DevletleriDmitro KulebKaradenizPolitikaGüncelParisDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif Hemşireden erkek hastasına ahlaksız teklif
10 Kasım’da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı 10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
50 bin lirayı duyan koşuyor Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor 50 bin lirayı duyan koşuyor! Kontenjanlar doldu, yer bulunamıyor
Galatasaray’da 74 dakikaya mahkum oldu Şimdi yolcu Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
Şahap Kavcıoğlu’nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı Şahap Kavcıoğlu'nun istifası sonrası milyarlık sorular havada kaldı
3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Güllü soruşturmasında yeni gelişme Tanık olarak ifade verdi, sanık olacak Güllü soruşturmasında yeni gelişme! Tanık olarak ifade verdi, sanık olacak
Palandöken Kaymakamı’na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull’u alıp kaçtı Palandöken Kaymakamı'na saldıran köpeğin sahibi barınağı birbirine kattı: Pitbull'u alıp kaçtı
Üç gün arayla ikinci buluşma Aliyev’den dikkat çeken mesaj Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj
100 kilometrede 0,9 litre yakıyor Fiyatı dudak uçuklattı 100 kilometrede 0,9 litre yakıyor! Fiyatı dudak uçuklattı
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
13:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da “COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı“nda konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da "COP31 Liderler Zirvesi Açılış Programı"nda konuşuyor
13:21
Eren Elmalı hayranını kırmadı Herkes aynı yorumu yaptı
Eren Elmalı hayranını kırmadı! Herkes aynı yorumu yaptı
13:14
Arda Güler’in bu fotoğrafı gerçek mi Soyunma odasında ilginç an
Arda Güler'in bu fotoğrafı gerçek mi? Soyunma odasında ilginç an
13:04
Emre Belözoğlu’ndan iddialı sözler: Galatasaray’ı geçeriz
Emre Belözoğlu'ndan iddialı sözler: Galatasaray'ı geçeriz
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
12:12
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an
Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
12:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis’i karşılamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, GKRY liderini Hristodulidis'i karşılamadı
12:01
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
11:56
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
11:50
Üç gün arayla ikinci buluşma Aliyev’den dikkat çeken mesaj
Üç gün arayla ikinci buluşma! Aliyev'den dikkat çeken mesaj
11:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle birlikte zeytin fidanı dikti
11:04
Galatasaray’da 74 dakikaya mahkum oldu Şimdi yolcu
Galatasaray'da 74 dakikaya mahkum oldu! Şimdi yolcu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 14:00:02. #7.12#
SON DAKİKA: Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Paris'te Rubio ile barış ve savunmayı ele aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android