Ukrayna Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukrayna Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak ve ikili ilişkileri görüşecek.

20.10.2024 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha yarın Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapacak olan Ukraynalı mevkidaşı ile görüşmesinde, "Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini yineleyecek, savaşın yayılma tehlikesinin arttığına" dikkati çekecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha, yarın Türkiye'ye gelecek. Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Bakan Sibiha, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşecek. Fidan görüşmede, Ukrayna ile çok boyutlu ilişkilerin seyrinden duyulan memnuniyeti dile getirecek. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini yineleyecek olan Fidan, savaşın yayılma tehlikesinin giderek arttığına işaret edecek. Fidan, Türkiye'nin savaşa uluslararası hukuk temelinde adil ve kalıcı bir çözüm sağlanmasına yönelik girişimlere destek vermeye hazır olduğunu vurgulayacak. Sibiha'nın ziyaretinde, Türkiye ve Ukrayna Dışişleri Bakanlıkları arasında diplomat değişimi alanında bir Mutabakat Zaptı ile 2025-2026 dönemine ilişkin bir İstişare Eylem Planı imzalanması da öngörülüyor.

2011 yılında Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilen Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde ekonomi, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere ikili iş birliğinde önemli ilerleme sağladığını kaydeden üst düzey Bakanlık yetkilisi, Rusya-Ukrayna savaşının ardından barış girişimleri ve bölgesel güvenlik başlıklarının da ikili ilişkilerde öne çıkmaya başladığını belirtti. Ankara, Sibiha'nın ziyaretinin iki ülke arasındaki iş birliğinde yakalanan ivmenin artırılmasına imkan tanıyacağı görüşünde.

Serbest Ticaret Anlaşması önümüzdeki dönem yürürlüğe girecek

2023 yıl sonunda 7,3 milyar dolar olan ticaret hacminin devam eden savaşa rağmen artmaya devam ettiğini kaydeden yetkili, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın önümüzdeki dönemde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Yetkili, 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaş sürecinde Türkiye savaşın etkilerini hafifletmeye yönelik girişimlerini sürdürdüğünü anımsattı. Mart 2022'de Ukrayna ve Rusya'yı ilk defa bir araya getiren toplantılara ev sahipliği yapıldığını da hatırlatan Bakanlık yetkilisi, "Türkiye ayrıca, BM ile birlikte Karadeniz Tahıl Koridoru girişimi kapsamında yaklaşık 33 milyon ton Ukrayna tahılının ihracatına imkan sağlamıştı. Türkiye aracılığıyla taraflar arasında esir takası gerçekleştirilmişti. Türkiye bölgede barış ve istikrarın yeniden tesisi için aktif diplomatik rol üstlenmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan, Ukrayna'yı en son 25 Ağustos 2023 tarihinde ziyaret etmişti. Ukrayna'dan Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyde son ziyaret ise 3 Aralık 2020'de dönemin Bakanı Dmitro Kuleba tarafından yapılmıştı. Fidan, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak da görev yapmış olan Sibiha ile en son 9 Ekim'de Dubrovnik'te düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nde bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Savunma, Türkiye, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:15 Önce paylaştı sonra sildi Gülse Birsel’in Vural Çelik’e vedası tepki çekti Önce paylaştı sonra sildi! Gülse Birsel'in Vural Çelik'e vedası tepki çekti
22:00 Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek Elon Musk, her gün bir kişiye 1 milyon dolar ödül verecek
20:53 Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı Bebek katillerini soruşturan ve tehdit edilen cesur savcı fotoğraf karesinde ortaya çıktı
19:50 Çete lideri Fırat Sarı’nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum Çete lideri Fırat Sarı'nın dehşeti yaşattığı bir aile daha konuştu: Bebeklerin çığlık seslerini unutamıyorum
19 Eki ’Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum’ diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı 'Tecavüze uğradım, tehdit ediliyorum' diyerek yardım istemişti: Olayın aslı bambaşka çıktı
13:07 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastane vatandaşların saldırısına uğradı
12:17 Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi Yenidoğan çetesinin konuşmaları iddianamede: Bırak bebek ölsün, haha çekeceğim fişi
12:16 Maliye’den kayıt dışı saat hamlesi 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler Maliye'den kayıt dışı saat hamlesi! 6500 kişiyi tek tek tespit ettiler
11:26 Arka Sokaklar’daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü
10:51 Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik’in cenazesine katılmadı Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı
10:33 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı 16 yaşındaki suç makinesi 107 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı
09:55 Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu’ya sıçradı Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya’dan ihbarlar geliyor Yenidoğan çetesi skandalı Anadolu'ya sıçradı! Niğde, Sakarya, Kocaeli ve Antalya'dan ihbarlar geliyor
09:53 Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış Yenidoğan çetesi masum bebeklerin canını almakla kalmayıp cenazelerini bile satmaya çalışmış
09:46 Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Cumhurbaşkanına hakaretten“ soruşturma başlatıldı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaretten" soruşturma başlatıldı
09:13 Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı Yenidoğan Çetesi mağduru baba canlı yayında konuştu: Çocuğumun göğsünde kan izi vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 04:06:13. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.