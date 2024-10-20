Ukrayna Dışişleri Bakanı Türkiye'ye Geliyor

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(ANKARA) - Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha yarın Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini yapacak olan Ukraynalı mevkidaşı ile görüşmesinde, "Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini yineleyecek, savaşın yayılma tehlikesinin arttığına" dikkati çekecek.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sibiha, yarın Türkiye'ye gelecek. Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Bakan Sibiha, Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşecek. Fidan görüşmede, Ukrayna ile çok boyutlu ilişkilerin seyrinden duyulan memnuniyeti dile getirecek. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına desteğini yineleyecek olan Fidan, savaşın yayılma tehlikesinin giderek arttığına işaret edecek. Fidan, Türkiye'nin savaşa uluslararası hukuk temelinde adil ve kalıcı bir çözüm sağlanmasına yönelik girişimlere destek vermeye hazır olduğunu vurgulayacak. Sibiha'nın ziyaretinde, Türkiye ve Ukrayna Dışişleri Bakanlıkları arasında diplomat değişimi alanında bir Mutabakat Zaptı ile 2025-2026 dönemine ilişkin bir İstişare Eylem Planı imzalanması da öngörülüyor.

2011 yılında Stratejik Ortaklık seviyesine yükseltilen Türkiye-Ukrayna ilişkilerinde ekonomi, enerji ve savunma sanayi başta olmak üzere ikili iş birliğinde önemli ilerleme sağladığını kaydeden üst düzey Bakanlık yetkilisi, Rusya-Ukrayna savaşının ardından barış girişimleri ve bölgesel güvenlik başlıklarının da ikili ilişkilerde öne çıkmaya başladığını belirtti. Ankara, Sibiha'nın ziyaretinin iki ülke arasındaki iş birliğinde yakalanan ivmenin artırılmasına imkan tanıyacağı görüşünde.

Serbest Ticaret Anlaşması önümüzdeki dönem yürürlüğe girecek

2023 yıl sonunda 7,3 milyar dolar olan ticaret hacminin devam eden savaşa rağmen artmaya devam ettiğini kaydeden yetkili, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın önümüzdeki dönemde yürürlüğe girmesinin öngörüldüğünü ifade etti.

Yetkili, 24 Şubat 2022'de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan savaş sürecinde Türkiye savaşın etkilerini hafifletmeye yönelik girişimlerini sürdürdüğünü anımsattı. Mart 2022'de Ukrayna ve Rusya'yı ilk defa bir araya getiren toplantılara ev sahipliği yapıldığını da hatırlatan Bakanlık yetkilisi, "Türkiye ayrıca, BM ile birlikte Karadeniz Tahıl Koridoru girişimi kapsamında yaklaşık 33 milyon ton Ukrayna tahılının ihracatına imkan sağlamıştı. Türkiye aracılığıyla taraflar arasında esir takası gerçekleştirilmişti. Türkiye bölgede barış ve istikrarın yeniden tesisi için aktif diplomatik rol üstlenmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Hakan Fidan, Ukrayna'yı en son 25 Ağustos 2023 tarihinde ziyaret etmişti. Ukrayna'dan Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyde son ziyaret ise 3 Aralık 2020'de dönemin Bakanı Dmitro Kuleba tarafından yapılmıştı. Fidan, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi olarak da görev yapmış olan Sibiha ile en son 9 Ekim'de Dubrovnik'te düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'nde bir araya geldi.