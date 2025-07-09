Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı Roma'da - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı Roma'da

09.07.2025 16:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya ve Ukrayna'nın düzenlediği konferans, Ukrayna'nın yeniden inşası için önemli adımlar atacak.

İtalya ve Ukrayna hükümetlerinin ortaklaşa düzenlediği "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı" yarın İtalya'nın başkenti Roma'da başlayacak.

İtalya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Roma'daki La Nuvola Konferans Merkezi'nde düzenlenecek ve iki gün sürecek konferansa, aralarında büyük kalkınma bankalarının da bulunduğu uluslararası kuruluşlardan 40 delegasyon, yaklaşık 100 hükümet heyeti, 2 bin işletme, yerel yönetim ve sivil toplum temsilcileri ile 500'den fazla akredite gazetecinin de bulunduğu yaklaşık 5 bin kişinin katılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Bu, Ukrayna'nın toparlanması, yeniden inşası ve modernizasyonuna adanmış en önemli uluslararası etkinliktir. Konferans, dört ana alana veya iş alanındaki boyutlara odaklanacak: İş dünyası, insani, yerel ve bölgesel ve AB katılım sürecindeki reformlar. Bunlara, önemli bir kültürel boyut ve çatışma bölgelerindeki mirasın korunması da eklenecek." ifadeleri kullanıldı.

Konferansın 10-11 Temmuz'da düzenleneceği anımsatılan açıklamada, etkinliğin Başbakan Giorgia Meloni'nin konuklarını kapıda karşılaması, aile fotoğrafı çekimi ve açılış konuşmasını yapmasıyla başlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin bu toplantı çerçevesinde, ülkenin toparlanmasının finansmanı üzerine tartışmalara ev sahipliği yapacak olan özel "Ukrayna Bağışçılar Konferansı"nı da açacağı kaydedildi.

Roma'daki "Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı"na, Türkiye'yi temsilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katılacak.

Öte yandan, konferansa katılacak olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de bugün Roma'ya geldi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Sivil Toplum, İş Dünyası, Konferans, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Kültür, Güncel, İtalya, Dünya, roma, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı Roma'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18 yıl sonra başkasının çocuğu olduğunu öğrendi Şimdi gerçek ailesini arıyor 18 yıl sonra başkasının çocuğu olduğunu öğrendi! Şimdi gerçek ailesini arıyor
SGK’da rüşvet skandalı: Poşetin içinden balya balya Euro çıktı SGK'da rüşvet skandalı: Poşetin içinden balya balya Euro çıktı
Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi Aradaki fark dikkat çekici Birinci parti polemiği sürerken yeni anket geldi! Aradaki fark dikkat çekici
Diogo Jota’nın ailesine bıraktığı miras ortaya çıktı Diogo Jota'nın ailesine bıraktığı miras ortaya çıktı
Paulista, Galatasaray maçındaki gözyaşlarının nedenini açıkladı Paulista, Galatasaray maçındaki gözyaşlarının nedenini açıkladı
Gözaltına alınan CHP’li belediye başkanvekili Ahmet Şahin hakkında karar Gözaltına alınan CHP'li belediye başkanvekili Ahmet Şahin hakkında karar
İBB, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı’nı hizmetten kaldırıyor İBB, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nı hizmetten kaldırıyor
Adana Demirspor taraftarları, kulübün 884 milyon TL borcu için yardım kampanyası başlattı Adana Demirspor taraftarları, kulübün 884 milyon TL borcu için yardım kampanyası başlattı
Özel ve Kılıçdaroğlu ’mutlak butlan’ krizinin ardından ilk kez cenazede bir araya geldi Özel ve Kılıçdaroğlu 'mutlak butlan' krizinin ardından ilk kez cenazede bir araya geldi
Galatasaray’da ayrılık resmen duyuruldu Galatasaray'da ayrılık resmen duyuruldu
Trump’tan Gazze’de ateşkes açıklaması: Hafta sonuna kadar anlaşacağımızı umuyorum Trump'tan Gazze'de ateşkes açıklaması: Hafta sonuna kadar anlaşacağımızı umuyorum

14:29
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz’da Süleymaniye’de silah bırakacak
DEM Parti: PKK, 11 Temmuz'da Süleymaniye'de silah bırakacak
14:16
TFF açıkladı Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek
TFF açıkladı! Artık maçlara kimlik kartı ile girilebilecek
13:57
“İBB yargılanmaları TRT’de yayınlansın“ teklifine Erdoğan’dan yanıt
"İBB yargılanmaları TRT'de yayınlansın" teklifine Erdoğan'dan yanıt
13:35
Kartalkaya davasında Halit Ergül’ün kızının sözlerine tepki yağdı
Kartalkaya davasında Halit Ergül'ün kızının sözlerine tepki yağdı
12:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" mesajı: Tarihi müjdeyi yakında vereceğiz
22:54
Kocaman kamyonu, küçücük çocuklar kullandı
Kocaman kamyonu, küçücük çocuklar kullandı
22:30
CHP’li vekillerden tutuklanan Zeydan Karalar için Meclis’te kürsü işgali
CHP'li vekillerden tutuklanan Zeydan Karalar için Meclis'te kürsü işgali
22:04
Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı
Gökyüzünden düşen paraşüte benzer nesne, meteoroloji balonu çıktı
22:00
Kartalkaya faciasında otel müdürünün savunması, mahkeme salonunu karıştırdı
Kartalkaya faciasında otel müdürünün savunması, mahkeme salonunu karıştırdı
21:47
CHP lideri Özgür Özel, Zeydan Karalar’ın tutuklandığını canlı yayında öğrendi
CHP lideri Özgür Özel, Zeydan Karalar'ın tutuklandığını canlı yayında öğrendi
21:25
Sosyal medya fenomeni “Basel“e, “Cumhurbaşkanına hakaret“ ten gözaltı
Sosyal medya fenomeni "Basel"e, "Cumhurbaşkanına hakaret" ten gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2025 16:56:17. #7.13#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Yeniden İnşası Konferansı Roma'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.