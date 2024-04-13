Ukrayna Ordusu Tarafından Tokmak Kentine Düzenlenen Saldırıda 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'nın ilhak ettiği Zaporijya bölgesindeki Tokmak kentine Ukrayna ordusunca düzenlenen saldırı sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Zaporijya bölgesinin sözde valisi Yevgeniy Balitskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, bölgedeki Tokmak kentine gece çok namlulu roketatar saldırısı düzenlediğini belirtti.
Balitskiy, saldırı sonucunun 10 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı, 2 kişinin de kayıp olduğu bilgisini paylaştı.
Saldırı sonucu 5 evin kısmen yıkıldığını belirten Balitskiy, olay yerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de imzaladığı kararnameyle yasa dışı ilhak edilmişti.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
İstanbul'da Ramazan Bayramı tatili dönüşü dolayısıyla trafikteki olası olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirler uygulanmaya başlandı. Kamyon, tır, çekici, tanker ve ağır tonajlı araçların şehre girişleri saat 05.00 itibarıyla durduruldu. Ağır tonajlı araçların yarın saat 05.00 itibarıyla yeniden kente giriş yapmalarına izin verilecek.
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