Ukrayna: Rus İHA'larında Hindistan Parçaları - Son Dakika
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Ukrayna: Rus İHA'larında Hindistan Parçaları

05.08.2025 18:49
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Yermak, Rus ordusunun İHA'larında Hindistan menşeli parçaların tespit edildiğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda kullandığı insansız hava araçlarında (İHA) "Hindistan menşeli parçaların tespit edildiğini" belirtti.

Yermak, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusların Ukrayna'ya yönelik saldırılarda kullandığı İHA'lara işaret ederek, "Maalesef, Şahed/Geran modelleri de dahil Rus saldırı İHA'larında Hindistan yapımı parçalar tespit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Andriy Yermak mesajında, " Rusya'nın, bu silahlara ve Ukraynalıların öldürülmesine imkan sağlayan yabancı yapımı parçalara erişimi engellenmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Hindistan, Politika, Ukrayna, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus İHA'larında Hindistan Parçaları - Son Dakika

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