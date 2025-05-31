Zelenski: Rusların, İstanbul\'da ne yapmayı planladığına dair net bir bilgi yok

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gece paylaştığı geleneksel görüntülü mesajında Rusya-Ukrayna Savaşıyla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi.

"RUSLARIN İSTANBUL'DA NE YAPMAYI PLANLADIĞINA DAİR NET BİR BİLGİ YOK"

Savaşı sonlandırmak için müttefik ülkelerle iletişim kurarak yeni diplomatik adımlar atmaya hazırlandıklarını ifade eden Zelenski, şunları kaydetti: "Şimdilik, Rusların İstanbul'da ne yapmayı planladığına dair net bir bilgi yok. Bizim (bilgimiz) yok, Türkiye'nin yok, ABD'nin yok ve diğer ortakların da yok. Şu ana kadar çok ciddi görünmüyor."

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA DÜN BUNU GÖRÜŞTÜK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Zelenski, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'la dün bunu görüştük. Elbette dünyadaki herkes diplomasinin işe yaramasını ve gerçek bir ateşkes sağlanmasını istiyor. Herkes, Rusya'nın diplomasiyle oynamayı bırakıp savaşı bitirmesini istiyor. Herkes ciddi bir barışı istiyor ve Rusya bunu yapmalı. Toplantıların gündemi tam olarak bu olmalı. Biz gündemimizi ilettik."

RUSYA SALDIRILARI SÜRDÜRÜYOR

Zelenski konuşmasında, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırskiy'den cephedeki son durum hakkında bilgi aldığını kaydetti. Rusya'nın ülkesine yönelik saldırıları artırarak sürdürdüğünü ifade eden Zelenski, "En ciddi çatışmalar Pokrovsk yönünde, Liman yönünde ve Kupyansk'ta var." diye konuştu. Zelenski ayrıca, Ukrayna ordusunun Rusya'nın Kursk bölgesindeki askeri harekatının devam ettiğini de kaydetti.