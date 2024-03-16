- Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu
SAMARA - Ukrayna ordusunun Rusya'nın Samara bölgesinde devlete ait petrol devi Rosneft'in bir petrol rafinerisine insansız hava araçları ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu yangın çıktı. Farklı bir rafineriye yönelik saldırı ise engellendi.
Rusya'nın Samara Bölge Valisi Dmitry Azarov yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun devlet ait petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft'in Syzran ile Novokubyshev rafinerilerini İHA'larla hedef aldığını duyurdu. Azarov Volga nehri bölgesindeki Syzran rafinerisinde saldırı sonucu yangın çıktığını, Novokubyshev rafinerisine yönelik saldırının ise engellendiğini aktardı. Her iki fabrikadaki işçilerin de tahliye edildiğini kaydeden Azarov, can kaybının yaşanmadığını vurguladı.
Ukrayna son haftalarda Rusya'nın petrol altyapısını yoğun bir şekilde hedef alıyor.
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Samsun'un Terme ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda B.K. isimli bir kişi gözaltına alındı. Terme İlçe Jandarma Komutanlığı ve Terme Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, B.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin evinde yapılan operasyonda 1050 gram sentetik uyuşturucu, 6 bin lira nakit para ve hassas terazi ele geçirildi. B.K. gözaltına alındı.
Antalya'da parada sahtecilik suçundan 22 yıla yakın kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir şahıs, saklandığı ikamette sahte paralarla birlikte yakalandı. Şahıs adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Operasyonda şahsın evinde yapılan aramada 69 adet sahte 100 TL ele geçirildi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan Selim Han İ, tavan vinciyle taşınan malzeme yüklü sepetin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Karaman'da gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 23 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Yapılan çalışmalarda 6 bin 768 kişi sorgulandı ve 23 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan 20 kişi adliyeye sevk edilirken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonlarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, 4 kesici-delici alet, 218 gram uyuşturucu madde, 184 uyuşturucu hap, 77 bin 520 dolu/boş makaron, 32 kilogram kaçak tütün ve 8,5 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'nin Hacılar ilçe başkanlıklarını ziyaret ederek partililer ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Büyükkılıç, ziyaretler sırasında birlik ve beraberlik mesajları verdi ve Kayseri'ye hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin Hacılar İlçe Başkanlıklarını ziyaret ederek partililer ve vatandaşlarla buluştu.
İstanbul'un simgelerinden Ayasofya'yı ziyaret eden bir turistin, Yunanistan bayrağı açarak yaptığı provokasyon sosyal medyada gündem oldu. Fotoğrafı "Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan" notuyla paylaşan turiste Türk kullanıcılar tepki gösterdi.
22-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Peru/Lima şehrinde yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nın hazırlık kampına Kayserili sporcular Öznur Yılmaz ve Zeynep Efe davet edildi. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Konya'da yapılacak olan hazırlık kampına davet edilen sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek sakatlıksız iyi bir kamp dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.
CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu, Eryaman metrosunda yolculuk yaparak yurttaşlarla bir araya geldi. Beşikçioğlu, metrodaki yurttaşlarla sohbet ederek Etimesgut'un sorunlarının çözümü için yapacağı çalışmaları anlattı. Yurttaşlar, metroda müzik yapan gençlere eşlik eden Beşikçioğlu'nu ilgiyle karşıladı.
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