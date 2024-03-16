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- Ukrayna, Rusya'daki petrol rafinerisini vurdu

SAMARA - Ukrayna ordusunun Rusya'nın Samara bölgesinde devlete ait petrol devi Rosneft'in bir petrol rafinerisine insansız hava araçları ile gerçekleştirdiği saldırı sonucu yangın çıktı. Farklı bir rafineriye yönelik saldırı ise engellendi.

Rusya'nın Samara Bölge Valisi Dmitry Azarov yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun devlet ait petrol ve doğalgaz şirketi Rosneft'in Syzran ile Novokubyshev rafinerilerini İHA'larla hedef aldığını duyurdu. Azarov Volga nehri bölgesindeki Syzran rafinerisinde saldırı sonucu yangın çıktığını, Novokubyshev rafinerisine yönelik saldırının ise engellendiğini aktardı. Her iki fabrikadaki işçilerin de tahliye edildiğini kaydeden Azarov, can kaybının yaşanmadığını vurguladı.

Ukrayna son haftalarda Rusya'nın petrol altyapısını yoğun bir şekilde hedef alıyor.