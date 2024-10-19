Ukrayna ve Fransa'dan 'Zafer Planı' Görüşmesi

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Ukrayna'nın "Zafer Planı"nı görüştü.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sybiha, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Barrot ile bir araya geldi.

Taraflar görüşmede "Ukrayna'nın Zafer Planı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Barış Formülü'nün ortaklarınca desteklenmesi, Rusya'nın Kuzey Kore'nin desteğiyle savaşı tırmandırma girişimine karşı koyulması, Ukrayna-Fransa arasında savunma işbirliğinin yoğunlaştırılması ve kış öncesi Ukrayna'nın enerji istikrarının desteklenmesi" konularını ele aldı.

Bakan Sybiha, savaşın başlamasından bu yana ülkesine sağladığı kapsamlı desteklerden dolayı Fransa'ya teşekkür etti.

Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO yolunda Fransa'nın desteğini takdir ettiğinin altını çizen Sybiha, Ukrayna-Fransa savunma işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve ortak savuma projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Sybiha, "Fransa ile savunma sanayisinde kapsamlı işbirliğinin temeli atılmıştır. Bu durum, özellikle Ukrayna'da en gerekli silahların yerelleştirilmesi ve ortak üretimin yanı sıra bir dizi yenilikçi Fransız teknolojisinin transferi için de geçerlidir." dedi.

Bu bağlamda Fransa'da bir Ukrayna tugayının kurulması kararını uyguladıkları için Fransa tarafına teşekkür eden Sybiha, bu girişimin Ukrayna'nın diğer ortaklarına örnek teşkil etmesini umduğunu söyledi.

Fransa'nın, "Zafer Planı"na verdiği desteğe güvendiğini belirten Sybiha, bu girişimin hayata geçirilmesinin, Kuzey Kore birliklerini dahil etme planları da dahil Rusya'nın savaşı tırmandırmasına karşı müttefiklerin vereceği en iyi yanıt olacağı değerlendirmesinde bulundu.