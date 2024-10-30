Ukrayna ve Güney Afrika'dan Barış Çağrısı - Son Dakika
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Ukrayna ve Güney Afrika'dan Barış Çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, Güney Afrika'da barış görüşmeleri için destek istedi.

30.10.2024 01:16
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CAPE Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne resmi ziyareti kapsamında, Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ile görüştü.

Güney Afrika basınında yer alan haberlere göre, iki bakan, ülkenin yürütme başkenti Pretorya'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Sybiha, "Bakan Lamola'ya, Ukrayna'nın Rusya temsilcilerini ikinci küresel barış zirvesine davet etmeye hazır olduğunu doğrudan teyit ettim." dedi.

Güney Afrika'yı bu barış görüşmesi için desteğe çağıran Sybiha, "Güney Afrika'nın orada olması ve güçlü bir ses çıkarması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bakan Lamola ise Ukrayna ve Rusya'yı müzakere masasına oturmaya çağırmaya devam ettiklerini belirterek, Ukrayna'nın barış görüşmeleri için harekete geçmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Rusya'nın katılımı olmadan barış müzakerelerinin gerçekleşmesinin imkansız olduğunu vurgulayan Lamola, "Tüm anlaşmazlıkların bu platformda ele alınabileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

İsviçre'nin ev sahipliğinde 16 Haziran'da yapılan Ukrayna Barış Zirvesi'ne Rusya davet edilmemişti. 90'dan fazla ülke ve kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilen zirve, Bürgenstock Bildirisi'nin kabulüyle son bulmuştu.

Bildiri, 80 ülke ve 4 kuruluş tarafından onaylanmıştı. Endonezya, Libya, Suudi Arabistan, Tayland, Hindistan, Meksika, Güney Afrika, Brezilya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bulunduğu 16 ülke ve kuruluş çekimser kalmıştı.

Kaynak: AA

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