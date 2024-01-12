Ukrayna ve İngiltere Güvenlik İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, iki ülke arasında güvenlik alanında işbirliği anlaşmasına imza attı.

Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Başbakan Sunak ile görüştü. Görüşmenin ardından taraflar ortak basın toplantısı düzenledi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, bugün Ukrayna ile İngiltere arasında benzeri görülmemiş bir güvenlik anlaşması imzaladıklarını belirterek, "Bu sadece bir deklarasyon değil. Bu, işbirliğimiz ve özellikle büyük bir küresel güç olan Birleşik Krallık'ın güvenlik garantileri sayesinde gerçekleşecek bir gerçekliktir. Ukrayna'ya yıllık destek sağlamayı, savunma ve güvenlik kuvvetlerimizin, savunma sanayimizin, devlet kurumlarımızın ve sosyal sistemlerimizin yeterli kapasiteye sahip olmasını sağlamak için kapsamlı bir işbirliği yapmayı kabul ettik." dedi.

Zelenskiy, ayrıca Kızıldeniz'deki durumun Ukrayna vatandaşlarının güvenliğini etkilediğine dikkati çekerek, "Şu anda 4 denizcimiz Husiler tarafından esir tutuluyor. Onların geri dönmesi için çalışacağız." diye konuştu.

İngiltere, Ukrayna'ya 2,5 milyar sterlin değerinde yeni askeri yardım paketi sağlayacak

Sunak da özellikle askeri yardım konusunda Ukrayna'nın önemli destekçilerinden biri olduklarının altını çizerek, "Bugün burada bulunmaktan ve sağladığımız yardımın arttığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." şeklinde konuştu.

Ukrayna'ya 2,5 milyar sterlin değerinde yeni askeri yardım paketi sağlayacaklarını duyuran Sunak, bunun önceki yıllarda sağladıkları yardım miktarından fazla olduğunu vurguladı.

Sunak, askeri yardımın artırılmasının durumun ciddiyetini ve İngiltere'nin Ukrayna'yı destekleme kararlılığını gösterdiğini kaydederek, "Bu yüzden ilk yurt dışı ziyaretimde buradayım, bu yıl Ukrayna'yı ziyaret eden ilk yabancı liderim." ifadesini kullandı.

Başbakan Sunak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Ukrayna'da basit bir mesaj vermek için bulunuyorum. Desteğimiz azalamaz ve azalmayacak. Ne kadar sürerse sürsün İngiltere tüm Ukraynalıların yanında olacak." ifadesine yer verdi.

Ukrayna ve İngiltere güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Zelenskiy ve Sunak, görüşme çerçevesinde Ukrayna ile İngiltere arasında güvenlik işbirliği anlaşmasına imza attı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi internet sitesinde yayımlanan anlaşma metninde, bu anlaşmanın İngiltere ve diğer G7 üyeleri tarafından 12 Temmuz 2023 tarihinde Vilnius'ta kabul edilen ve daha sonra 24 devletin daha katıldığı Ortak Deklarasyonun devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Anlaşmada, İngiltere tarafından Ukrayna'ya verilen güvenlik taahhütlerinin ana bileşenlerinin, Ukrayna'ya uluslararası tanınmış sınırları dahilinde toprak bütünlüğünü korumak ve yeniden tesis etmek, ekonomisini yeniden inşa etmek ve vatandaşlarını korumak için kapsamlı yardım sağlanması, Rusya'nın herhangi bir askeri tırmanışını veya yeni saldırganlığını önlemek ve aktif bir şekilde caydırmak ve karşı koymak, Ukrayna'nın reform planlarını ve NATO uyumluluğunu desteklemek suretiyle Ukrayna'nın gelecekte Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini desteklemek olduğu aktarıldı.

İngiltere'nin Ukrayna Savunma Bakanlığını güçlendirmek için savunma yönetimi ve politikası konusunda uzun vadeli tavsiye ve destek sağlayacağı aktarılan anlaşmada, "Birleşik Krallık, diğer uluslararası ortaklarla birlikte çalışarak Ukrayna'nın NATO ile daha fazla birlikte çalışabilen ve NATO'nun büyüyen gücüne katkıda bulunan modern bir silahlı kuvvetler geliştirerek dış saldırganlara karşı caydırıcılığını güçlendirmesine yardımcı olacak. Bu, Ukrayna'da modern bir savunma sektörünün geliştirilmesini ve NATO'da bir geleceğe giden yolun açılmasını da içeriyor." ifadesi kullanıldı.

Anlaşmada, 2022'de İngiltere'nin Ukrayna'ya 2,3 milyar sterlin değerinde askeri yardım sağladığı hatırlatılarak, 2023 yılında 2,3 milyar sterlin daha askeri yardım sağladığı, 2024 yılında 2,5 milyar sterlin daha destek sağlayacağı aktarıldı.

Anlaşmada ayrıca, İngiltere'nin Deniz Güvenliği Kabiliyet Koalisyonu'na eş liderlik ve Ukrayna'nın deniz filosunun gelişimine önemli bir katkıda bulunacağı, bu anlaşmanın yürürlükte olduğu 10 yıl boyunca Ukrayna'ya destek sağlamaya devam edeceği belirtildi.

Söz konusu anlaşma, Ukrayna ile İngiltere arasında siber güvenlik, enformasyon güvenliği, bilgi propagandası ile mücadele, organize suçlarla mücadele, siyasi ve diğer alanlarda işbirliğinin yapılmasını öngörüyor.