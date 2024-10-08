Ukrayna ve Slovakya'dan Enerji Merkezi Projesi

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KİEV, 8 Ekim (Xinhua) -- Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ve Slovak mevkidaşı Robert Fico Doğu Avrupa'da bir enerji merkezi kurulması konusunda mutabık kaldı.

Interfax-Ukrayna haber ajansının bildirdiğine göre, Pazartesi günü Ukrayna'nın batısındaki Uzhhorod kenti yakınlarında Fico ile görüşen Şmıgal, "Bu proje, hem ülkelerimiz hem de tüm Avrupa'nın enerji güvenliğini güçlendirecek" ifadelerini kullandı.

Şmıgal'e göre enerji merkezi, Ukrayna'nın gaz depolama tesislerini kullanılır hale getirmeyi, iki ülke arasındaki Mukachevo-Velke Kapusany elektrik bağlantı hattını geliştirmeyi ve nükleer enerji işbirliğini artırmayı hedefliyor.

Başbakan ayrıca, Ukrayna'nın Rusya ile bu yıl sona erecek doğalgaz transit sözleşmesini uzatmayı planlamadığını belirterek, Kiev'in Avrupa Birliği ile Ortaklık Anlaşması ve Enerji Şartı Antlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Ukrayna'nın devlet enerji şirketi Naftogaz ile Rusya'nın gaz devi Gazprom arasında 2019'un Aralık ayında doğalgaz dağıtımına ilişkin bir anlaşma imzalanmıştı. Bu anlaşma kapsamında Rusya geçen yıl Ukrayna'ya 14,646 milyon metreküp gaz tedarik etti.