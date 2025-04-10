Ukrayna ve Türkiye Arasındaki Dostluk Ağacı Dikildi

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, iki ülke arasındaki dostluğun simgesi olarak Ukrayna Kültür Parkı'nda birlikte çınar ağacı dikti.

Muratpaşa Belediyesi'nin Güzeloba Mahallesi Örnekköy bölgesinde bulunan Ukrayna Kültür Parkı'nda iki ülke arasında dostluğun sembolü olarak ağaç dikme töreni düzenlendi. Başkan Uysal ve Bakan Sibiha'nın da katıldığı etkinlik, İstiklal Marşı ve Ukrayna Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte modern Ukrayna edebiyatının kurucusu olarak kabul edilen Taras Shevchenko da unutulmadı. Parkta yer alan Shevchenko rölyefi önüne Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan mavi ve sarı çiçekler bırakıldı.

Törende konuşan Başkan Uysal, Muratpaşa'da yaşayan çok sayıda Ukraynalı kent sakiniyle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Muratpaşa'mız çok farklı toplulukların barış ve kardeşlik içinde yaşadığı bir yer. Ukraynalı komşularımızın da ayrı bir yeri var. Onlar her zaman barışçı. Onlar her zaman şehrimizin estetiğine, günlük yaşamına çok katkıda bulunuyorlar. Ukraynalı komşularımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Başkan Uysal, dünyada yaşanan savaşlara dikkati çekerek, "Savaşlara karşıyız. Dünya savaşlarında zarar gören masum insanların her zaman yanındayız. Bu parkta dostluğumuzun bir sembolü" ifadelerini kullandı.

Nazım Hikmet'in "Shevchenko'nun Kalemi" isimli şiirinden bir dörtlüğe de yer veren Uysal, iki ülke arasında kurulmuş olan barış köprüsünün kültürel temeller üzerine daha da güçleneceğini vurguladı.

Teşekkür ve dostluk mesajı

Bakan Sibiha ise "Tarihsel bağlarımız halklarımız arasında asırlardır süregelen bir dostluk oluşturuyor" diye konuştu.

Ukrayna'nın geleneksel kostümleriyle sahne alan iki ayrı koro ekibinin Ukrayna'ya özgü şarkıları seslendirmesinin ardından tören sona erdi.