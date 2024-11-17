Ukrayna'ya Rusya'dan Yoğun Füze Saldırısı - Son Dakika
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Ukrayna'ya Rusya'dan Yoğun Füze Saldırısı

Zelenskiy, Rusya'nın 120 füze ve 90 İHA ile Ukrayna'ya düzenlediği saldırılarda can kaybı yaşandığını bildirdi.

17.11.2024 12:16
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun gece ve sabah saatlerinde ülkesinin tüm bölgelerine 120 füze ve 90 insansız hava aracı (İHA) kullanarak yoğun saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın gece ve sabah saatlerinde ülkesinin tüm bölgelerine yönelik yoğun kombine saldırı düzenlediğini belirtti.

Rus ordusunun saldırıda çeşitli model İHA'lar ve "Tsirkon", "İskender", "Kinjal" model seyir, balistik ve aerobalistik füzeler kullandığını aktaran Zelenskiy, "Toplamda 120 civarında füze ve 90 İHA kullanıldı. Hava savunma güçlerimizce 140'tan fazla hava hedefi imha edildi." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını kaydederek, "Ne yazık ki isabet ve düşen enkaz nedeniyle tesislerde hasarlar var. Mikolayiv'de İHA saldırısı sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı." ifadesine yer verdi.

Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca, bazı bölgelerde elektriğin kesildiğini, ilgili tüm güçlerin saldırı sonuçlarını ortadan kaldırılma çalışmalarında yer aldığını aktardı.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı İvan Fedorov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın saldırısı sonucunda bölgede 2 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Ukrayna Demir yollarını yöneten devlet şirketi "Ukrzaliznytsia" tarafından yapılan yazılı açıklamada ise Rus saldırıları sonucu Dnipropetrovsk bölgesinde 2 demir yolu çalışanının öldüğü, 3 çalışanın yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'ya Rusya'dan Yoğun Füze Saldırısı - Son Dakika

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