Ukrayna'ya Yoğun Hava Saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukrayna'ya Yoğun Hava Saldırısı

Rus ordusu, Ukrayna'nın birçok şehrine yoğun hava saldırıları düzenledi, siviller ve altyapı hedef alındı.

17.11.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rus ordusunun ülkesindeki birçok şehre en yoğun hava saldırılarından birini başlattığını duyurdu.

Sybiha, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun sabah saatlerinde Ukrayna'daki şehirleri yoğun hava saldırısıyla hedef aldığını belirterek, " Rusya, insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle barışçıl şehirlere, uyuyan sivillere ve kritik altyapılara yönelik en yoğun hava saldırılarından birini başlattı." ifadesini kullandı.

Rus saldırısının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i kısa süre önce telefondan arayanlara bir yanıt olduğunu savunan Sybiha, "Barışa, yatıştırma yoluyla değil güç yoluyla ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri Komutanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada da Rus ordusunun ülkenin birçok bölgesine füze ve İHA fırlattığı bildirildi.

Yetkililer, Ukrayna'nın birçok kentinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini, başkent Kiev başta olmak üzere Dnipro, Zaporijya, Kriviy Rig kentlerinde patlamaların meydana geldiğini duyurdu.

Mıkolayiv kentine düzenlenen İHA saldırısı sonucu 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Rus ordusu, enerji altyapısını hedef alıyor

Enerji Bakanı German Galuşçenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef aldığını belirtti.

Ülkesinin enerji altyapısına yoğun hava saldırılarının düzenlendiğini kaydeden Galuşçenko, "Düşman, Ukrayna genelindeki elektrik üretim ve iletim tesislerine saldırıyor." ifadesini kullandı.

Galuşçenko, ülkede elektrik kesintilerinin meydana geldiğini bildirdi.

Ukrayna Hava Savunma Kuvvetlerine göre saldırılar devam ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Güncel, Enerji, Dünya, kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'ya Yoğun Hava Saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:39 Bu hafta TBMM’ye geliyor Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak Bu hafta TBMM'ye geliyor! Çakar kullanmanın cezası 192 bin liraya kadar çıkacak
08:56 13 yaşındaki oğlunu AIDS’den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim 13 yaşındaki oğlunu AIDS'den kaybeden baba: Bir kez bile öpmedim
08:24 Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga Kadın sosyal medya fenomenleri arasında silahlı kavga
00:34 Gürcistan’da Seçim Komisyonu Başkanı’na boyalı saldırı Gürcistan'da Seçim Komisyonu Başkanı'na boyalı saldırı
15 Kas CHP’li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti CHP'li vekilden olay Ziraat Bankası iddiası: Tek bir harf değişti 1 milyar gitti
10:55 Ahmet Türk’ü ziyaret eden İmamoğlu’nun Mardin’e girişi olay oldu Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi olay oldu
10:53 Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı Öğrencileri ile ilişkiye girip konuşmamaları için rüşvet veren kadın öğretmen tutuklandı
10:45 Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti Sosyal medya fenomeninin paylaştığı ekmek şeklindeki çanta fiyatıyla tepki çekti
10:34 Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde çıkan yangında 10 bebek öldü,16 bebek yaşam mücadelesi veriyor
10:19 Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek’ten asgari ücret zammı için ilk sözler Gözlerin çevrildiği Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammı için ilk sözler
10:12 AIDS’ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı AIDS'ten ölen çocuğun babasının ifadesi ortaya çıktı
10:11 Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi Acun Iıcalı, Mike Tyson - Jake Paul maçını yerinde izledi
10:11 Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul’da yakalandı Uluslararası seviyede aranan uyuşturucu taciri Daniel Sobotta, İstanbul'da yakalandı
09:35 ’’Mike Tyson kazanır’’ iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı ''Mike Tyson kazanır'' iddiası oynayan bir kişi maç sonunda çıldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2024 11:47:53. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'ya Yoğun Hava Saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.