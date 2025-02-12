Ukrayna, Zaporijya NGS Uzmanlarını Engelliyor - Son Dakika
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Ukrayna, Zaporijya NGS Uzmanlarını Engelliyor

Rusya, Ukrayna'nın UAEA uzmanlarının Zaporijya NGS rotasyonunu engellediğini açıkladı.

12.02.2025 17:17
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) uzmanlarının Zaporijya Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) planlı rotasyonunu engellediğini bildirdi.

Zaharova, Zaporijya NGS'deki duruma dair yazılı açıklama yaptı.

UAEA uzmanlarının 5 Şubat'ta Zaporijya NGS'de planlanan rotasyonunun bugüne ertelendiğini anımsatan Zaharova, "Bu rotasyon yine gerçekleşmedi. Ukraynalılar, kışkırtıcı eylemlerde bulunarak uzmanların santrale geçişine tekrar izin vermedi. Ukrayna ordusu, uzmanların santrale geçişini engelledi." ifadelerini kullandı.

Santralde bulunan uzmanlar ile Rus askerlerinin insansız hava aracı (İHA) ve topçu saldırılarına maruz kaldığını aktaran Zaharova, Ukrayna ordusunun santrale de saldırı girişiminde bulunduğunu kaydetti.

Sözcü Zaharova, UAEA uzmanlarının santraldeki güvenliğini sağlamak ve tehditleri ortadan kaldırmak için elinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyüğü konumunda bulunuyor. Bu santral, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti.

Halihazırda Rus ordusunun kontrolünde bulunan santralin çevresinde topçu saldırıları düzenleniyor, Ukrayna ile Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Kaynak: AA

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