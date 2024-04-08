Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santraline Düzenlenen Saldırılara Karışmadığını İddia Ediyor

KİEV, 8 Nisan (Xinhua) -- Ukrayna askeri istihbarat sözcüsü Andriy Yusov, ülkesinin Zaporijya nükleer santraline düzenlenen insansız hava aracı saldırılarına karıştığı yönündeki suçlamaları reddetti.
Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi basın servisinden Pazar günü yapılan açıklamada Yusov'un, "Ukrayna, Zaporijya nükleer santrali bölgesinde herhangi bir silahlı provokasyona karışmamıştır" şeklindeki sözlerine yer verildi.
Zaporijya nükleer santrali basın servisine göre, Ukrayna'ya ait insansız hava araçları Pazar günü, 6'ncı güç ünitesinin kubbesi de dahil olmak üzere santrale saldırılar düzenledi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Pazar gecesi yaptığı açıklamada, Zaporijya nükleer santraline yapılan insansız hava aracı saldırılarının altı güç ünitesinden birinde hasara yol açtığını, ancak nükleer güvenliğin bozulmadığını kaydetti.
Birleşmiş Milletler bünyesindeki gözlemci ajans, saldırılarda bir can kaybı rapor edildiğini belirterek, "6. ünitedeki hasar nükleer güvenliği tehlikeye atmadı, ancak söz konusu saldırı, reaktörün muhafaza sisteminin bütünlüğünü zayıflatma potansiyeline sahip ciddi bir olay" ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova ise Pazar günü Rus Sputnik haber ajansına yaptığı açıklamada saldırıyı "bir nükleer terör eylemi" olarak nitelendirerek, Ukrayna'nın kısa süre önce Zaporijya nükleer santraline düzenlediği insansız hava aracı saldırısına uluslararası toplumun tepki vermesi gerektiğini söyledi.
Avrupa'daki en büyük nükleer enerji santrali olan Zaporijya nükleer santrali, toplamda 6 gigavatlık kapasiteye sahip altı güç ünitesinden oluşuyor.
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