Ukraynalı Büyükelçi, Rusya\'nın itirazlarının reddedilmesinden memnun

Ukraynalı Büyükelçi Anton Korineviç???????, Rusya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtıkları "soykırım suçlamaları" davasında Rusya'nın ileri sürdüğü "yetki" ve "kabul edilebilirlik" şartlarına ilişkin itirazlarının reddedilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.
Ukrayna'nın UAD'deki davalarını takip eden Büyükelçi Korineviç, kararın duyurulduğu oturumun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'nın itirazlarının reddedilmesi ve davanın esasına girilmesine ilişkin kararı olumlu karşıladıklarını ifade etti.
Korineviç, Rusya'nın, Kiev yönetimini suçladığı soykırım iddialarının asılsız olduğunu ve bu tür ithamların Soykırım Sözleşmesinin ihlalini teşkil ettiğini dile getirdi.
Kararı bir zafer olarak nitelendiren Korineviç, Rusya'nın, Ukrayna'daki askeri operasyonunu sonlandırması gerektiğini belirtti.
Ukrayna'nın, Rusya aleyhine çeşitli mahkemelerde dava açarak durdurmaya çalışmasına ilişkin çabalarının devam edeceğini kaydeden Korineviç, bu davaların sonuna kadar götürüleceğini vurguladı.
Korineviç ayrıca, Rusya'dan tazminat talep edeceklerini bildirdi.
Ukrayna'nın, Rusya aleyhine açtığı "soykırım suçlaması" davası
Ukrayna, "Donetsk ve Luhansk bölgelerinde soykırım yapıldığı" şeklindeki Rus iddialarına karşı çıkarak 26 Şubat 2022'de Rusya aleyhine UAD'ye dava açmıştı.
Rusya'nın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Ukrayna'ya haksız şekilde soykırım ithamlarında bulunduğunu vurgulayan Ukrayna, bunun 1948 tarihli BM Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geldiğini savundu.
Rusya'nın kendisini haksızca soykırım yapmakla suçladığını kaydederek Divan'dan Ukrayna'nın soykırım yapmadığını ilan etmesini isteyen Ukrayna, Divan'dan, telafisi mümkün olmayan zararların engellenmesi ve hak ihlallerinin önüne geçilmesi için acil "tedbir kararı"na hükmetmesi talebinde bulundu.
UAD, 16 Mart 2022 tarihli tedbir kararında, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna topraklarında başlattığı "askeri operasyonu" derhal durdurmasını istemişti.
Divan'ın yargı yetkisi kararı
BM yargı organı UAD'de bugün kamuoyuna açık yapılan oturumda, Ukrayna'nın, Rusya aleyhine açtığı "soykırım suçlamalarına" ilişkin davada, "yargı yetkisi" ve "kabul edilebilirlik" şartlarına ilişkin karar açıkladı.
Divan, Rusya'nın yaptığı 6 itirazın 5'ini reddederek bu ülkenin 1948 tarihli BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine ilişkin Ukrayna tarafından açılan davaya bakmaya yetkisi olduğuna hükmetti.
UAD, Ukrayna'nın açtığı davanın "kabul edilebilirlik" şartlarını da sağladığını ve davanın esasına ilişkin inceleme yapacağını belirtti.
Divan, bu davada, Rusya'nın Ukrayna'da soykırım yapıp yapmadığına ilişkin bir karar vermeyecek olup sadece Rusya'nın, Kiev yönetimini soykırım yapmakla itham etmesinin BM Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali anlamına gelip gelmediğini araştıracak.
Divan'ın kararı Ukrayna ve Rusya için bağlayıcı ve kesin olurken taraflarca temyize götürülemiyor.
Rusya'nın "soykırım iddiaları"
Rusya, Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki halka soykırım yapıldığını iddia ederek Ukrayna topraklarında askeri operasyona başlamıştı.
Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etmiş, Rusya da bu yönetimleri tanımıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, amaçlarının, "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm ve militarizmden arındırmak" olduğunu belirtmişti.
Galatasaray Nottingham Forest forması giyen Stephane Aurier'i bonservisiyle, Fulham forması giyen Carlos Vinicius'u ise sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Sarı-kırmızılılar, Carlos Vinicius için 600 bin euro kiralama bedeli, Serge Aurier'i de 600.000 euro garanti ücret ile net 150.000 euro imza parası ödeyecek.
Trendyol Süper Lig'de, Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşıyor. Mücadelede 2-0 Galatasaray önde.
Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci'nin menajeri Batur Altıparmak, CSKA Moskova'nın futbolcuyla ilgilendiğini doğruladı. Altıparmak, Rus basınına yaptığı açıklamada, CSKA'nın Kahveci'yi takip ettiğini söyledi.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılmadan önce yapılan veda töreninde konuştu. Gezeravcı, "Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
Arhavi ilçesinde Ender Turhan, boşanma aşamasındaki eşi Hacer Turhan'ı tabanca ile vurarak öldürdü ve intihara teşebbüs etti. Yaralanan Ender Turhan hastanede tedavi altına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivil Toplum Kuruluşları Bursa Buluşması Programı'nda konuştu. Gündemine ana muhalefet partisini alan Erdoğan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha destek çıkarak, "Millete umut diye açıkladıkları Cumhurbaşkanı adayını siyasetten emekli ettiler. Bay Kemal'e cüzzamlı muamelesi yaptılar. Kendi aralarında paylaşım kavgasına tutuştular." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, muhalefetle hizmet ve icraat noktasında yarışmak istediklerini ifade etti. Yerel seçimlere dikkat çeken Erdoğan, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı şehirlerinin başında olduğunu söyledi. Ayrıca, AK Parti'nin Bursa'daki 17 İlçe belediye başkan adayını açıkladı.
ABD'nin askeri üssüne düzenlenen saldırının ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, savaş başlatan taraf olmayacaklarını belirtti. Reisi, herhangi bir zorbalığa güçlü bir şekilde yanıt vereceklerini ifade etti.
Son Dakika › Güncel › Ukraynalı Büyükelçi, Rusya'nın itirazlarının reddedilmesinden memnun - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?