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Ukraynalı Büyükelçi, Rusya'nın itirazlarının reddedilmesinden memnun - Son Dakika
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Ukraynalı Büyükelçi, Rusya'nın itirazlarının reddedilmesinden memnun

Ukraynalı Büyükelçi, Rusya\'nın itirazlarının reddedilmesinden memnun

Ukraynalı Büyükelçi Anton Korineviç, Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan 'soykırım suçlamaları' davasında Rusya'nın itirazlarının reddedilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Korineviç, Rusya'nın Kiev yönetimini suçladığı soykırım iddialarının asılsız olduğunu ve bu tür ithamların Soykırım Sözleşmesi'nin ihlalini teşkil ettiğini dile getirdi. Ukrayna'nın, Rusya aleyhine açtığı davalara devam edeceğini ve tazminat talep edeceklerini bildirdi.

02.02.2024 20:27
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Ukraynalı Büyükelçi Anton Korineviç???????, Rusya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtıkları "soykırım suçlamaları" davasında Rusya'nın ileri sürdüğü "yetki" ve "kabul edilebilirlik" şartlarına ilişkin itirazlarının reddedilmesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ukrayna'nın UAD'deki davalarını takip eden Büyükelçi Korineviç, kararın duyurulduğu oturumun ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Rusya'nın itirazlarının reddedilmesi ve davanın esasına girilmesine ilişkin kararı olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Korineviç, Rusya'nın, Kiev yönetimini suçladığı soykırım iddialarının asılsız olduğunu ve bu tür ithamların Soykırım Sözleşmesinin ihlalini teşkil ettiğini dile getirdi.

Kararı bir zafer olarak nitelendiren Korineviç, Rusya'nın, Ukrayna'daki askeri operasyonunu sonlandırması gerektiğini belirtti.

Ukrayna'nın, Rusya aleyhine çeşitli mahkemelerde dava açarak durdurmaya çalışmasına ilişkin çabalarının devam edeceğini kaydeden Korineviç, bu davaların sonuna kadar götürüleceğini vurguladı.

Korineviç ayrıca, Rusya'dan tazminat talep edeceklerini bildirdi.

Ukrayna'nın, Rusya aleyhine açtığı "soykırım suçlaması" davası

Ukrayna, "Donetsk ve Luhansk bölgelerinde soykırım yapıldığı" şeklindeki Rus iddialarına karşı çıkarak 26 Şubat 2022'de Rusya aleyhine UAD'ye dava açmıştı.

Rusya'nın kamuoyuna yaptığı açıklamalarda Ukrayna'ya haksız şekilde soykırım ithamlarında bulunduğunu vurgulayan Ukrayna, bunun 1948 tarihli BM Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geldiğini savundu.

Rusya'nın kendisini haksızca soykırım yapmakla suçladığını kaydederek Divan'dan Ukrayna'nın soykırım yapmadığını ilan etmesini isteyen Ukrayna, Divan'dan, telafisi mümkün olmayan zararların engellenmesi ve hak ihlallerinin önüne geçilmesi için acil "tedbir kararı"na hükmetmesi talebinde bulundu.

UAD, 16 Mart 2022 tarihli tedbir kararında, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna topraklarında başlattığı "askeri operasyonu" derhal durdurmasını istemişti.

Divan'ın yargı yetkisi kararı

BM yargı organı UAD'de bugün kamuoyuna açık yapılan oturumda, Ukrayna'nın, Rusya aleyhine açtığı "soykırım suçlamalarına" ilişkin davada, "yargı yetkisi" ve "kabul edilebilirlik" şartlarına ilişkin karar açıkladı.

Divan, Rusya'nın yaptığı 6 itirazın 5'ini reddederek bu ülkenin 1948 tarihli BM Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine ilişkin Ukrayna tarafından açılan davaya bakmaya yetkisi olduğuna hükmetti.

UAD, Ukrayna'nın açtığı davanın "kabul edilebilirlik" şartlarını da sağladığını ve davanın esasına ilişkin inceleme yapacağını belirtti.

Divan, bu davada, Rusya'nın Ukrayna'da soykırım yapıp yapmadığına ilişkin bir karar vermeyecek olup sadece Rusya'nın, Kiev yönetimini soykırım yapmakla itham etmesinin BM Soykırım Sözleşmesi'nin ihlali anlamına gelip gelmediğini araştıracak.

Divan'ın kararı Ukrayna ve Rusya için bağlayıcı ve kesin olurken taraflarca temyize götürülemiyor.

Rusya'nın "soykırım iddiaları"

Rusya, Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki halka soykırım yapıldığını iddia ederek Ukrayna topraklarında askeri operasyona başlamıştı.

Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etmiş, Rusya da bu yönetimleri tanımıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, amaçlarının, "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm ve militarizmden arındırmak" olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukraynalı Büyükelçi, Rusya'nın itirazlarının reddedilmesinden memnun - Son Dakika


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