Ukraynalı Kadın, Savaşın Zorluklarına Mum Üreterek Direniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ukraynalı Kadın, Savaşın Zorluklarına Mum Üreterek Direniyor

Ukraynalı Kadın, Savaşın Zorluklarına Mum Üreterek Direniyor

KARADENİZ Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, savaşın zorluklarıyla başa çıkmak amacıyla Samsun'da hobi olarak mum üretimi yapıyor. Mumlar, savaşın karanlığına karşı iç huzur ve umut mesajı taşıyor.

21.12.2024 13:08  Güncelleme: 13:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KARADENİZ Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, savaşın zorluklarıyla başa çıkmak için Samsun'da hobi olarak mum üretimi yapıyor. Savaşın gölgesinde iç huzuru ve dengeyi aradıklarını belirten Shymko, "Mumlar, en karanlık zamanlarda bile ışık taşıyor, insan ruhunun dayanıklılığını ve umut gücünü temsil ediyor" dedi.

Karadeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Liudmyla Shymko, Samsun'daki evinde hobi amaçlı ürettiği mumları Atakum ilçesinde Çiçek Açan Kadınlar Derneği'nin düzenlediği kermeste sergiledi. Mumlarının ilgi gördüğünü belirten Shymko, çalışmalarının hem Ukrayna kültürünü yansıttığını hem de savaşın oluşturduğu karanlığa karşı birer ışık olarak anlam kazandığını söyledi. Savaşın gölgesinde Ukraynalılar olarak iç huzuru ve dengeyi bulmanın yollarını aradıklarını belirten Shymko, "Benim için bu yol, mum yapımıyla başladı. Sadece bir hobi değil, aynı zamanda ruhumu sakinleştiren, düşüncelerimi toparlayan ve içimdeki umudu güçlendiren bir süreç oldu. Mum yapımı, benim için bir terapi, bir yaratıcılık alanı ve aynı zamanda bir sembol. Her mum, ışık ve sıcaklık taşıyor. Barış, umut ve sevginin mesajını yaymaya devam ediyor" diye konuştu.

'İLHAM VERMEK İSTEDİM'

Shymko, "Mumlar, en karanlık zamanlarda bile bir ışık taşıyor. Onlar, insan ruhunun dayanıklılığını ve umut gücünü temsil ediyor. Ukrayna'nın kültürel değerlerini yaşatma ve onları yeni nesillere aktarma aracı. Mumları yaparak sadece kendime değil, çevremdeki insanlara da ilham vermek ve onları desteklemek istedim. Benim hikayem, Ukrayna halkının sadece savaşta hayatta kalmakla kalmayıp, aynı zamanda kendi iç gücünü bulduğunu ve bunu dünyayla paylaştığını gösteriyor. Yaratıcılık, insanlar arasında köprüler kurabilir ve zor zamanlarda bile güzellikler oluşturabileceğimizi kanıtlar. Bu süreçte öğrendiklerim, sadece bir birey olarak değil, aynı zamanda bir toplumun parçası olarak da nasıl katkı sağlayabileceğimizi anlamama yardımcı oldu. Umarım bu hikaye hem Türk hem de Ukraynalı dostlarımıza ilham olur ve birlikte daha aydınlık bir geleceğe yürümemizi sağlar" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Karadeniz, Ukrayna, Güncel, Samsun, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukraynalı Kadın, Savaşın Zorluklarına Mum Üreterek Direniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:33 Palandöken’deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı Palandöken'deki çığ faciasında ağır yaralanan 16 yaşındaki milli sporcu kurtarılamadı
14:26 Almanya’daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor Almanya'daki Noel pazarı saldırısında bilanço artıyor
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
23:16 Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti Kız arkadaşının annesini öldürdü, seyir halindeki otomobilde intihar etti
18:27 Vatandaş büyük ikramiyeden ’umutlu’: Maalesef bu sene dağıtacak galiba Vatandaş büyük ikramiyeden 'umutlu': Maalesef bu sene dağıtacak galiba
18:22 Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı Ali Koç-Aziz Yıldırım görüşmesinin detayları ortaya çıktı
18:10 Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler Sokak ortasında öldürüp, cinayet anını kaydettiler
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:59 Christian Luyindama’nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi Christian Luyindama'nın yeni işi herkesi şaşkına çevirdi
17:39 “Yenidoğan Çetesi“ ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı "Yenidoğan Çetesi" ile ilişkili hastane ve şirketlere kayyum atandı
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
17:18 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ekibe veda ediyor Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ekibe veda ediyor
17:13 Fenerbahçe, Mourinho’nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak Fenerbahçe, Mourinho'nun tarzını sevmediği futbolcunun sözleşmesini donduracak
17:09 Öğretmenler ne kadar maaş alıyor Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 15:11:35. #1.11#
SON DAKİKA: Ukraynalı Kadın, Savaşın Zorluklarına Mum Üreterek Direniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.