Ukraynalı Myhailo'nun kulak kepçeleri, Antalya'da kaburgalarından yapılacak - Son Dakika
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Ukraynalı Myhailo'nun kulak kepçeleri, Antalya'da kaburgalarından yapılacak

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Ukraynalı Myhailo'nun kulak kepçeleri, Antalya'da kaburgalarından yapılacak Milyonda bir görülen sendromla dünyaya gelen savaş mağduru 10 yaşındaki Myhailo için operasyonlarla kaburgalarından kulak kepçesi yapılacak Daha önce almayan alt göz kapakları yapılan ve ağız büyüklüğü...

11.04.2025 18:50
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Ukraynalı Myhailo'nun kulak kepçeleri, Antalya'da kaburgalarından yapılacak

Milyonda bir görülen sendromla dünyaya gelen savaş mağduru 10 yaşındaki Myhailo için operasyonlarla kaburgalarından kulak kepçesi yapılacak

Daha önce almayan alt göz kapakları yapılan ve ağız büyüklüğü küçültülen Myhailo'nun kulakları için de kollar sıvandı

Olena Zelenska ve Emine Erdoğan da Myhailo'nun durumunu görmüş ve bilgi almıştı

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan:

"Myhailo'nun kulakları kaburgasından alınan parçalarla şekillendirilecek"

ANTALYA - Milyonda 1 görülen 'Ablefaron-makrostomi sendromu' ile dünyaya gelen ve Rusya-Ukrayna Savaşı başladıktan 3 yıl sonra Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen, 10 yaşındaki Myhailo Popazav, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki göz kapağı ve ağız küçültme ameliyatlarının ardından sağlığına kavuştu. İşitme sorunu yaşayan Myhailo'nun, kaburgasından alınan parçalarla kulak kepçesi şekillendirilecek.

Milyonda bir görülen Ablefaron-makrostomi sendromuyla doğuştan göz kapakları olmayan, normalin üzerinde büyüklükte ağza sahip kulakları olmayıp işitme sorunları olan Myhailo Popazav, Akdeniz Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığındaki ekibin katıldığı 15 ameliyat sonrası sağlığına kavuşmuştu. Ameliyatların ardından kulak kepçeleri bulunmayan ve işitme sıkıntısı yaşayan Myhailo'nun ilerleyen günlerde bu sorunun da ortadan kalkması için operasyon geçireceği belirtildi.

"Şuanda göz kapakları iyi duruma ve gözünü koruyor"

Myhailo'nun süreci ve sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Myhailo'nun sendromunun ne olduğuna dair herhangi bir teşhisi de konulmamıştı. Tanıyı konduktan sonra, işlemlerine başladık. Myhailo'nun alt göz kapakları her iki tarafta yoktu. Ağzı çok büyüktü ve kulakları yoktu. Zeka durumu da yaşıtlarından bir hayli geriydi. 15'e yakın ameliyat yaptık, alt ve üst göz kapaklarını tedavi ettik. Hareketli bir göz kapağı yapmak oldukça zordu. Şuanda göz kapakları iyi duruma ve gözünü koruyor. Ağzı çok büyüktü ve küçülttük" dedi.

"Kaburgalarından yapılacak"

İşitme sorunu yaşayan küçük çocuğun kulak kepçeleriyle ilgili de operasyon yapılacağını kaydeden Özkan, "Bu gelişinde de iki taraflı kulağı onarılacak. Çünkü kulağı yok. Kendi organ dokuları, kaburgalarından kulağını yapıp şekillendirmeyi planlıyoruz. Birkaç seanslı zor bir ameliyat olacak" ifadelerini kullandı.

Şubat ayında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska, Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Savaş mağduru Ukraynalı çocukların kaldığı Ankara'daki Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyarette AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da 2022 yılında AÜ Hastanesi'nde tedavi görüp sağlığına kavuşan Ukraynalı Myhailo Popazav hakkında Erdoğan ve Zelenska'ya bilgi vermişti.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ukraynalı Myhailo'nun kulak kepçeleri, Antalya'da kaburgalarından yapılacak - Son Dakika

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