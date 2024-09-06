Bakan Uraloğlu Manisa'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bakan Uraloğlu Manisa'da İncelemelerde Bulundu

Bakan Uraloğlu Manisa\'da İncelemelerde Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa programı kapsamında Sabuncubeli Tüneli ile yapımı süren Gediz Köprülü Kavşağı'nda inceleme yaptı. Sabuncubeli Tüneli'nin ekonomiye sağladığı tasarruf miktarı da açıklandı.

06.09.2024 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Manisa programı kapsamında Sabuncubeli Tüneli ile yapımı süren Gediz Köprülü Kavşağı'nda inceleme yaptı.

İzmir-Manisa kara yolu üzerinde bulunan Sabuncubeli Tüneli'ne geçen Bakan Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada 11 Haziran 2018'de trafiğe açılan tünelin kamu adına yapılan çok kıymetli projelerden bir tanesi olduğunu dile getirdi.

Sabuncubeli Tüneli'nin 4 bin 65 metre uzunluğa sahip olduğunu, 6 yıl 3 aylık hizmet döneminde tünelden 91 milyon 416 bin aracın geçtiğini aktaran Uraloğlu, bunun ekonomiye 2 milyar 850 milyon liralık tasarruf sağladığını dile getirdi.

Daha sonra Manisa Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret eden Bakan Uraloğlu, yapımı süren Gediz Köprülü Kavşağı proje alanında incelemelerde bulundu.

Kavşağın birçok yönden zorlu bir konumda kurulacağını, Akhisar, Turgutlu, Manisa, İzmir ve Menemen yollarına bağlantı sağlayacağını aktaran Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın da kavşak projesi içinde olduğunu söyledi.

Gediz Köprülü Kavşağı ile bölgede trafiğin kesintisiz şekilde akacağına işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Burada günlük yaklaşık 31 bin aracı konuşuyoruz. Ama pik zamanlarda, hafta sonlarında, yaz aylarında 50 binlere çıkan bir araç sirkülasyonu söz konusu. Bu kavşağı bitirdiğimizde inşallah 1 yılda yaklaşık 220 milyon liralık zaman ve akaryakıttan tasarruf söz konusu olacak."

Sahada çalışan ekibin zemin iyileştirme ve drenaj sistemleri üzerinde çalıştığını anlatan Uraloğlu, projenin kısa sürede bitirilmesi için yoğun çaba sarf edildiğini de sözlerine ekledi.

Bakan Uraloğlu, daha sonra Yunusemre Belediyesinde işten çıkarılan Berkay Gök ile Betül Yakşe'nin Yunusemre Millet Çarşısı'ndaki nikah törenlerine katıldı, çiftin nikah şahitliklerini yaptı.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İnceleme, Köprülü, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, manisa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Uraloğlu Manisa'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:05 Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu ’’B’’dan ’’BB-’’ye yükseltti Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu ''B''dan ''BB-''ye yükseltti
00:02 Erzurum Havalimanı’na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapan uçaktaki bomba ihbarı asılsız çıktı
23:03 CHP’de tüzük değişikliği kabul edildi CHP'de tüzük değişikliği kabul edildi
22:47 İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı İsrailli görgü tanığı vahşeti bir bir anlattı! Türk aktivistin ölümünde korkunç gerçek ortaya çıktı
22:18 Yerel seçimlerden bu yana ilk Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel’in uykularını kaçırabilir Yerel seçimlerden bu yana ilk! Son anketten çıkan sonuçlar Özgür Özel'in uykularını kaçırabilir
10:48 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı 40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat için tahliye kararı
10:42 Züğürt Ağa filmi gerçek oldu 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! 6 bin dönümlük köyü satılığa çıkardı, işte istediği para
10:41 Başrolde Kerem ve Abdulkerim var Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü Başrolde Kerem ve Abdulkerim var! Milli takım antrenmanına damga vuran görüntü
10:30 Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek Benzine gece yarısı 1 lira 83 kuruşluk indirim! Tabeladaki rakam araç sahiplerini keyiflendirecek
10:18 Altın ve dolar fiyatları yükselişte Altın ve dolar fiyatları yükselişte
10:06 Ankara’da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar Ankara'da sokağa çıkan kadın isyan etti: Beni yiyecek gibi bakıyorlar
10:03 İngiltere’de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı İngiltere'de kumasıyla video çeken kadına tepki yağdı
09:56 Çin’de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı Çin'de bir adam karısını otel odasında başka bir adamla bastı! O sırada çiftin 5 yaşındaki kızı da odaydaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 06:03:41. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu Manisa'da İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement